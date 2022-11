Affrontare l’Amr con l’approccio One health: Oms, Fao, Unep e Woah lanciano una piattaforma di collaborazione

Una piattaforma multi-stakeholder sulla resistenza antimicrobica che consentirà di affrontare a livello globale le crescenti minacce per la salute umana e animale. È l’iniziativa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah), che insieme formano il Quadripartito, al fine di diminuire l’impatto dell’Amr sulla salute degli esseri umani, animali, piante e sull’intero ecosistema.

Una piattaforma per sconfiggere l’Amr

La nuova piattaforma di partenariato multi-stakeholder sulla resistenza antimicrobica è un forum inclusivo e internazionale che riunisce voci provenienti da tutte le aree, i settori e le prospettive attraverso un approccio olistico e a livello di sistema unico, per una visione condivisa che risponda alla necessità di migliorare il coordinamento degli sforzi attraverso un gran numero di parti interessate.

L’incidenza dell’Amr

Si stima che circa 1,3 milioni di persone in tutto il mondo muoiano ogni anno direttamente a causa della resistenza antimicrobica batterica (Amr). Se non viene intrapresa alcuna azione, quel numero potrebbe aumentare vertiginosamente, aumentando i costi della salute pubblica e spingendo più persone nella povertà, soprattutto nei Paesi a basso reddito. Gli antibiotici e altri antimicrobici svolgono un ruolo chiave nel successo della medicina moderna e hanno notevolmente migliorato la salute dell’uomo e degli animali. L’uso eccessivo e improprio ha ridotto la loro efficacia, con un numero maggiore di agenti patogeni che sviluppano la capacità di sopravvivere agli antimicrobici progettati per eliminarli. A causa della resistenza ai farmaci, gli antibiotici e altri agenti antimicrobici diventano inefficaci e le infezioni diventano difficili o impossibili da trattare, aumentando il rischio di diffusione della malattia, malattie gravi e morte.

I danni su piante e animali

Inoltre, 1,3 miliardi di persone dipendono dal bestiame per il proprio sostentamento e 20 milioni di persone dipendono dall’acquacoltura, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito. La diffusione di ceppi resistenti di agenti patogeni aumenta le sofferenze e le perdite degli animali rendendo difficile il loro sostentamento. I trattamenti applicati alle colture, nonché lo smaltimento improprio di farmaci e rifiuti inutilizzati e scaduti dalle industrie e dalle comunità possono portare all’inquinamento dei suoli e dei corsi d’acqua che diffondono microrganismi indesiderati per sviluppare resistenza agli strumenti destinati a contenerli ed eliminarli.

Minaccia alla salute globale

“La resistenza antimicrobica minaccia la salute degli animali – ha commentato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu – la sicurezza alimentare e la sicurezza alimentare, la prosperità economica e gli ecosistemi in tutto il mondo. Il mondo ha bisogno di unire le forze ora per prevenire le malattie resistenti ai farmaci e ridurne le implicazioni”.

La crisi climatica

“Le sfide dell’Amr – ha affermato il direttore esecutivo dell’Unep, Inger Andersen – non possono essere comprese o affrontate separatamente dalla crisi planetaria che si svolge su tre fronti: la crisi del cambiamento climatico, la crisi della natura e della perdita di biodiversità e la crisi dell’inquinamento e dei rifiuti, tutte guidate da modelli di consumo e produzione non sostenibili. La crisi climatica e l’Amr sono due delle minacce più grandi e complesse che il mondo deve attualmente affrontare. Entrambi sono stati peggiorati e possono essere migliorati con l’azione umana”.

Il sostegno delle istituzioni

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aggiunto che “questa piattaforma sarà fondamentale per aumentare il profilo e l’urgenza di affrontare la resistenza antimicrobica, costruendo e mantenendo lo slancio politico e il sostegno pubblico e aiuterà a guidare il coordinamento globale in modo che la nostra risposta collettiva sia più strategica, efficiente in termini di risorse e sostenibile”.

Le partnership

“Possiamo anticipare l’Amr con le giuste partnership e modelli collaborativi. Il momento di agire è ora. Ci stiamo impegnando per proteggere tutti dalla minaccia di Amr”, ha concluso il direttore generale di Woah, Monique Eloit.