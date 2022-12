Amr, report Glass dell’Oms: crescono i livelli di resistenza dei batteri (oltre il 50%)

Livelli elevati (superiori al 50%) di resistenza dei batteri che causano frequentemente infezioni del flusso sanguigno negli ospedali, come Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter spp. L’8% delle infezioni del flusso sanguigno causate da Klebsiella pneumoniae è resistente ai carbapenemi, aumentando il rischio di morte a causa di infezioni non gestibili. Sono i numeri contenuti nel nuovo rapporto Glass (Global antimicrobial resistance and use surveillance system) dell’Organizzazione mondiale della sanità che rivela alti livelli di resistenza nei batteri che causano infezioni del flusso sanguigno potenzialmente letali, nonché una crescente resistenza al trattamento in quelli che causano infezioni comuni, secondo i dati riportati da 87 paesi nel 2020.

Analisi dei tassi di resistenza Amr

Per la prima volta, il rapporto fornisce analisi dei tassi di resistenza antimicrobica (Amr) nel contesto della copertura nazionale dei test, tendenze Amr dal 2017 e dati sul consumo di antimicrobici negli esseri umani in 27 paesi. In sei anni, Glass ha ottenuto la partecipazione di 127 paesi con il 72% della popolazione mondiale. Il report include un innovativo formato digitale interattivo per facilitare l’estrazione dei dati e la grafica.

Le infezioni più comuni

Le comuni infezioni batteriche stanno diventando sempre più resistenti ai trattamenti. Oltre il 60% degli isolati di Neisseria gonorrea, una comune malattia a trasmissione sessuale, ha mostrato resistenza a uno degli antibatterici orali più utilizzati, la ciprofloxacina. Oltre il 20% degli isolati di E.coli (il patogeno più comune nelle infezioni del tratto urinario) è resistente sia ai farmaci di prima linea (ampicillina e co-trimossazolo) sia ai trattamenti di seconda linea (fluorochinoloni).

Minaccia per la salute globale

“La resistenza antimicrobica mina la medicina moderna e mette a rischio milioni di vite – ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms – e per comprendere veramente l’entità della minaccia globale e organizzare un’efficace risposta di salute pubblica all’Amr, dobbiamo aumentare i test microbiologici e fornire dati di qualità garantita in tutti i paesi, non solo in quelli più ricchi”.

L’effetto pandemia

Sebbene la maggior parte delle tendenze di resistenza siano rimaste stabili negli ultimi 4 anni, le infezioni del flusso sanguigno dovute a Escherichia coli resistenti e Salmonella spp, oltre alle infezioni resistenti alla gonorrea, sono aumentate di almeno il 15% rispetto ai tassi del 2017. Sono necessarie ulteriori ricerche per identificare le ragioni alla base dell’aumento dell’Amr osservato e in che misura è correlato all’aumento dei ricoveri e dei trattamenti antibiotici durante la pandemia di Covid-19. La pandemia ha anche impedito a diversi paesi di comunicare i dati per il 2020.

I Paesi più colpiti

Nuove analisi mostrano che i Paesi con una copertura di test inferiore, per lo più a basso e medio reddito, hanno maggiori probabilità di segnalare tassi di resistenza antimicrobica significativamente più elevati per la maggior parte delle combinazioni bug-drug. Ciò può essere (in parte) dovuto al fatto che in molti di essi un numero limitato di ospedali rilasciano dati.

Il consumo di antibiotici

Per quanto riguarda il consumo di antimicrobici negli esseri umani, il 65% dei 27 paesi dichiaranti ha raggiunto l’obiettivo dell’Oms di garantire che almeno il 60% degli antimicrobici consumati appartenga al gruppo di antibiotici Access, cioè antibiotici che, secondo la classificazione AWaRE dell’Oms, sono efficaci in una vasta gamma di infezioni comuni e hanno un rischio relativamente basso di creare resistenza.