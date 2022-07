Api e pesticidi: Efsa avvia una consultazione sulle nuove linee guida

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha avviato una nuova consultazione pubblica sui rischi per le api legati ai pesticidi. L’iniziativa riguarda la nuova bozza di linee guida sulla valutazione del rischio da prodotti fitosanitaria per le api, in particolare api da miele, bombi e api solitarie. La consultazione viene indetta dopo una richiesta della Commissione europea di rivedere il documento guida, pubblicato per la prima volta nel 2013, tenendo conto delle nuove conoscenze scientifiche emerse nel frattempo.

Commenti entro il 3 ottobre

In particolare l’Efsa sollecita commenti sugli approcci innovativi inseriti nella bozza, che concernono la valutazione del rischio e l’analisi statistica degli studi sul campo. La consultazione si protrarrà per 12 settimane per consentire la massima partecipazione degli interessati. L’Efsa ha già consultato stakeholder e Stati membri su aspetti cruciali dell’aggiornamento delle linee guida in diverse fasi del processo di revisione. Gli stakeholder sono invitati a presentare osservazioni sulla bozza di documento e sulle informazioni supplementari dalle pagine dedicate alla consultazione pubblica. Il termine ultimo per inviare commenti è fissato al 3 ottobre 2022.