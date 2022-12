Benessere animale, il vento è cambiato

Sulla tutela del benessere animale e dell’ambiente il vento è cambiato davvero. A poco meno di un anno dall’approvazione della legge 1/2022, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione italiana, d’ora in avanti si tratta soprattutto di implementarne e valutarne gli effetti in qualunque ambito abbia a che fare con la salute. Che è una e una sola. Chiamiamola One Health.

Alla necessità di concertare gli sforzi tra istituzioni, medicina umana e veterinaria, cittadini, allevatori, proprietari di pet e industria privata per disseminare i benefici di un’attenzione mai vista prima, è stato infatti dedicato l’evento “La riforma costituzionale e tutela della salute animale” organizzato da AboutPharma in collaborazione con Boehringer Ingelheim, il 24 novembre scorso a Roma.

Il testo modificato

L’articolo 9 della Costituzione così recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Con la legge 1 si è aggiunta l’ulteriore tutela di “ambiente, biodiversità e ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. Spiega dal palco Alfonso Celotto, docente di Diritto costituzionale all’Universita di Roma 3 e neo Capo Gabinetto alla Presidenza del Consiglio: “Nel 2022 è accaduta una cosa incredibile. In 75 anni non era mai successo che si modificassero i princìpi fondamentali della Carta. Cambiando l’articolo 9 oggi si afferma la piena soggettività giuridica degli animali, laddove prima erano al massimo oggetto di tutela, con una legge che attribuisce pieni poteri allo Stato e non già alle Regioni nella disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali stessi”.

I precedenti di legge

In precedenza, come spiegato ancora dal giurista, la Costituzione non conteneva nessuna definizione di “ambiente” e si è dovuta attendere la Riforma del Titolo V (articolo 117, comma 2, lett. S) per fissare la “competenza esclusiva” dello Stato in tema di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”. Celotto rammenta anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Animale (5 ottobre 1978) quale primo provvedimento internazionale “che educa al rispetto di ogni forma di vita” e soprattutto l’articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea che così afferma: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

Come si è mossa l’Europa

Sul tema della revisione legislativa in ambito Ue (preceduta nei mesi passati da una consultazione pubblica) a Roma è intervenuto in videoconferenza anche Andrea Gavinelli, Capo dell’Unità Benessere Animale della Direzione generale Salute e Sicurezza alimentare della Commissione europea. “La revisione in materia di benessere animale ha una portata storica perché l’insieme della legislazione dell’Unione europea non era rivisto in alcuni casi da più di vent’anni. Tante cose sono cambiate: dall’aspetto non solo scientifico ma etico che viene dato al mondo animale e alla relazione uomo-animale. Il processo di revisione, infatti, è partito con un assessment della qualità della legislazione, rapportato con una serie di documenti che partono da un’analisi d’impatto, anche sull’opinione pubblica”.

La collaborazione tra stakeholder

Il confronto e la collaborazione gomito a gomito tra istituzioni e stakeholder è molto caro a Karin Ramot, neo amministratore delegato di Boehringer Ingelheim Italia Animal Health. “La collaborazione è proprio il punto chiave. Abbiamo diverse competenze da mettere insieme provenienti da vari settori, dalla medicina umana a quella veterinaria e non solo. Per Boehringer-Ingelheim la tutela della salute include anche quella dell’ambiente. Penso alla ricerca e sviluppo: i governi e le istituzioni devono continuare ad agevolare, anche dal punto di vista normativo, la comunicazione e la sensibilizzazione sul tema One Health. Sforzandosi anche di favorire l’osmosi di conoscenze tra salute umana, animale e settori limitrofi. Se guardiamo all’Unione Europea, una delle cose successe negli ultimi anni, ad esempio, è la proposta e l’adozione del nuovo regolamento veterinario. Questo, ancora una volta, ha cambiato il livello di discussione tra le parti evidenziando gli elementi di responsabilità che ha ciascuno di noi e l’importanza di una collaborazione aperta e trasparente”.

Un plauso alla Ue

Sulla strada intrapresa nel Vecchio Continente Karin Ramot è ottimista. “Penso che l’Europa abbia davvero compiuto passi importanti. È evidente, nonché in linea con quanto sostiene l’Organizzazione mondiale della Sanità, che si stia rivisitando l’intero concetto di salute. La Commissione europea ha progetti che esaminano insieme i database della salute umana e animale. Ed esistono scienziati, ma anche politici, che si sono già impegnati per farlo insieme su scala continentale, anche guardando a ciò che va fatto per proteggere l’ambiente. C’è una Commissione nell’Ue che si sta impegnando e uno dei frutti è proprio il regolamento veterinario che tutti i paesi membri hanno dovuto implementare nell’ultimo anno. Ma penso anche all’accesso ai medicinali, a quanto questo influisce sull’economia e agli sforzi fatti e da fare per il benessere degli animali domestici e di quelli da allevamento. E poi c’è il tema della riduzione dell’uso di antimicrobici. Tutto questo è davvero iniziato in Europa. È nostra responsabilità, in tutti i settori, compiere i prossimi passi per continuare questo progresso”.

Il ruolo dell’industria

La manager è consapevole della rilevanza del ruolo svolto dall’industria e sintetizza così la strategia. “Il nostro obiettivo primario è la prevenzione. Investiamo molto nello sviluppo di vaccini e nel trattamento, se necessario, ma soprattutto nella prevenzione. Destiniamo annualmente il 20% del nostro fatturato netto in ricerca e sviluppo, laddove in media le aziende investono più o meno il 15%. Questo è davvero uno sforzo molto significativo ed è uno dei motivi per cui sono molto orgogliosa di lavorare per questa azienda: investire sul futuro e sulle prossime generazioni. Il concetto di One Health è davvero nei nostri cuori, perché siamo in grado di guardare alle persone che verranno”. L’impegno, nel concreto, si evidenzia in molto modi. Conclude Ramot: “Penso a farmaci che hanno davvero tenuto conto dell’impatto ambientale. Per esempio, abbiamo recentemente lanciato un prodotto umano per la BPCO e l’asma chiamato Spira. Il device che lo veicola è ora riutilizzabile (prima era una plastica che si gettava ogni volta). Guardiamo anche all’ambiente in tutti gli stabilimenti, sedi e siti produttivi, riducendo il consumo di acqua ed energia. Stiamo cambiando tutte la flotta auto in molti paesi passando a veicoli ibridi nei prossimi anni. C’è molta attività rispetto al concetto One Health. Uno è la ricerca e lo sviluppo. Due è l’anello di congiunzione tra il benessere umano e quello animale. E tre, ovviamente, è l’ambiente che tiene insieme tutti questi elementi”.

La posizione italiana

Il ministero della Salute italiano parla la stessa lingua. “Già nel 2019 con il rinnovo delle cariche Ue si era affermato un diverso modo di interpterare i valori del benessere animale” dice Pierdavide Lecchini, a capo della Direzione generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari. “Ora con l’articolo 9 si rafforza l’interesse paritetico animale/uomo. Il legislatore italiano ha fatto proprio i princìpi del trattato Ue e tutti insieme si ragiona di sostenibilità, salute, economia circolare intorno al pilastro della tutela del benessere animale”. Covid e zoonosi varie (il 70% delle malattie infettive che colpiscono gli uomini arrivano dagli animali) hanno rinforzato la paura di spillover e i cambiamenti climatici stanno facendo il resto (es. West Nile, Zika ecc.). Tutte circostanze che impongono alle istituzioni – ricorda Lecchini – di “governare” le patologie anche con campagne di informazioni rivolte al cittadino (sul punto concorda Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva).

Governare le malattie

“Governare” le malattie, significa purtroppo anche adottare comportamenti drastici come gli abbattimenti di animali (“50 milioni di polli solo nel 2022 a causa dell’aviaria” che hanno costi elevatissimi, come ha rammentato Umberto Agrimi, direttore del Dipartimento Food Safety, Nutrition and Veterinary dell’Istituto superiore di sanità. Da cui l’importanza della prevenzione e dell’uso appropriato di vaccini prima e antibiotici poi. Dice Arianna Bolla, presidente dell’Aisa Federchimica. “Solo con la vaccinazione anti salmonella introdotta negli allevamenti abbiamo ricotto dell’80% l’uso degli antibiotici”.

One Health, notoriamente, significa anche tenere sotto controllo la diffusione di super batteri e le resistenze agli antibiotici (l’Italia detiene il poco invidiabile primato europeo di 11 mila morti l’anno tra i ricoverati) negli allevamenti come in ospedale e sul territorio. “Noi siamo in prima linea su questo fronte. I medici un po’ meno…” sottolinea con una velata polemica Marco Melosi, presidente dell’Associazione italiana medici veterinari italiani (Anmvi). Manco a dirlo, la centralità del veterinario in quasi ogni punto della filiera zootecnica è sostenuta da tutti i presenti al dibattito (presente anche Daniela Mulas, vice presidente della Fnovi). Ma non solo. A Roma si parla anche dell’imprtanza di vaccinare i Pet. “Vaccinando loro proteggiamo anche noi stessi e limitiamo la circolazione di virus e batteri. Propeitari e allevatori devono conoscere e essere formati sul rischio di spillover, soprattutto considerata la moda degli animali esotici nelle nostre case” conclude Melosi. Insomma, un veterinario ci deve essere sempre.