Brucellosi, via libera dal Comitato per i medicinali veterinari al farmaco immunologico per i suini

Parere positivo del Comitato per i medicinali veterinari dell’Ema (Cvmp) per il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco veterinario contenente Brucella abortus (nome commerciale Brucellin Aquilon), in soluzione iniettabile destinata ai suini.

Trattamento dei suini con infezione da Brucella

Si tratta di un medicinale veterinario immunologico, prodotto da Aquilon, contenente Brucella abortus, ceppo AQ1302, estratto proteico (codice ATCvet QI09AR) come principio attivo. È destinato all’uso in vivo su suini con infezione da Brucella attraverso una reazione cutanea positiva dopo un test sierologico positivo. È stato specificamente progettato come test diagnostico di seconda linea per differenziare i suini con infezione da Brucella, dall’età di 5 mesi, dai suini senza Brucella che hanno dato reazioni sierologiche false positive (FPSR) nei test sierologici per la brucellosi basati su anti-O Anticorpi -PS (es. rosa bengala).

L’analisi del Cvmp

Brucellin Aquilon è generalmente ben tollerato alla dose raccomandata, non si osservano reazioni avverse in caso di sovradosaggio. Le condizioni dettagliate per l’uso di questo prodotto sono descritte nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che sarà pubblicato nella relazione pubblica europea di valutazione e sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea dopo che l’autorizzazione all’immissione in commercio sarà stata concessa dalla Commissione Europea.

I prossimi step

Il Cvmp, sulla base dei dati di qualità, sicurezza ed efficacia presentati, ritiene che esista un rapporto rischi/benefici favorevole per Brucellin Aquilon e pertanto raccomanda il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio.