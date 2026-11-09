Dal linfoma del cane alla sindrome metabolica equina: cinque nuovi farmaci promossi dal Cvmp (Ema)

Cinque pareri positivi per nuove autorizzazioni all’immissione in commercio, cinque variazioni di medicinali già autorizzati e due raccomandazioni di proroga per vaccini contro l’influenza aviaria.

È il bilancio della riunione del Comitato per i medicinali veterinari (Cvmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che si è svolta dal 3 al 5 novembre. Tra le decisioni più rilevanti figurano il parere favorevole a Scovella (velagliflozin), destinato ai cavalli con sindrome metabolica equina, e quello a Laverdia (verdinexor), indicato nei cani affetti da linfoma.

Primo parere positivo nel quadro normativo per i mercati limitati

Una delle principali novità riguarda velagliflozin (Scovella), per il quale il Cvmp ha espresso parere positivo dopo il riesame della valutazione adottata nel giugno 2026. Il medicinale è destinato a ridurre l’iperinsulinemia e il rischio associato di laminite nei cavalli affetti da sindrome metabolica equina che non rispondono adeguatamente alle modifiche delle condizioni di gestione e del programma di esercizio fisico.

Linfoma canino e parassitosi: le nuove opzioni terapeutiche

Tra gli altri pareri positivi figura verdinexor (Laverdia), destinato ai cani con linfoma in stadio II, III e IV. Il trattamento è indicato per aumentare il tempo alla progressione della malattia nei casi in cui sia appropriata la somministrazione in ambiente domestico. Anche questo prodotto rientra nella classificazione regolatoria relativa agli usi minori, alle specie minori o ai mercati limitati.

Il Comitato ha inoltre raccomandato l’autorizzazione dell’associazione di lotilaner, moxidectina, pyrantel e praziquantel (Credelio Quattro), per il trattamento delle infestazioni e infezioni parassitarie miste nei cani. Il medicinale è indicato esclusivamente quando risulti necessario intervenire contemporaneamente contro ectoparassiti, cestodi e nematodi.

Due nuovi vaccini per suini e cani

Sul fronte della prevenzione, il Cvmp ha adottato un parere positivo per Streptoporc, vaccino destinato all’immunizzazione attiva delle scrofe gravide e delle scrofette, con l’obiettivo di conferire immunità passiva alla progenie contro le infezioni associate a Streptococcus suis appartenente al genotipo IdeSsuis 1.1.

L’immunizzazione mira a ridurre i segni clinici, la mortalità, la carica batterica e le lesioni patologiche a carico delle sierose, delle articolazioni e degli organi dei suinetti.

Parere favorevole anche per Nobivac PLUS DHPPi / Leptos, vaccino destinato all’immunizzazione attiva dei cani a partire dalle sei settimane di età. Il prodotto è finalizzato alla prevenzione o alla riduzione dei sintomi e delle lesioni causati da diversi agenti patogeni, tra cui virus del cimurro, adenovirus canini, parvovirus, virus della parainfluenza e batteri dei generi Leptospira interrogans e Leptospira kirschneri.

Influenza aviaria, raccomandata la proroga per due vaccini

Il Comitato si è espresso anche su due vaccini contro l’influenza aviaria autorizzati in circostanze eccezionali. Dopo aver esaminato i dati presentati dai rispettivi titolari delle autorizzazioni, il Cvmp ha raccomandato di estendere di un anno la validità delle autorizzazioni di Vaxxinact H5 e Vaxxitek HVT+IBD+H5. Le raccomandazioni si inseriscono nel quadro delle procedure di rivalutazione periodica previste per i medicinali autorizzati in circostanze eccezionali.

Farmacovigilanza e nuove indicazioni terapeutiche

Cinque i pareri positivi relativi a variazioni di medicinali già autorizzati.

Per Credelio (lotilaner) il Comitato ha approvato una variazione relativa all’indicazione terapeutica per il trattamento delle infestazioni da acari auricolari (Otodectes cynotis).

Sul fronte della sicurezza, il Cvmp ha espresso parere favorevole all’aggiornamento delle informazioni di prodotto di Zenrelia (ilunocitinib), con l’inserimento dell’aggressività tra gli eventi avversi molto rari. La modifica deriva dall’attività di gestione dei segnali di farmacovigilanza condotta dal titolare dell’autorizzazione.

Le altre tre variazioni riguardano vaccini destinati agli animali da allevamento. Per Syvazul BTV 3, contro la bluetongue, valutata positivamente una modifica relativa al completamento dello sviluppo del test Elisa di potenza per l’antigene BTV 3 e la presentazione dello studio sulla durata dell’immunità negli ovini.

Per Hepizovac, vaccino inattivato contro la malattia emorragica epizootica, la variazione riguarda gli studi di stabilità fino a 21 mesi, finalizzati a confermare la validità di 18 mesi del prodotto nelle condizioni di conservazione raccomandate.

Infine, per Orbyk EHD, vaccino a proteina ricombinante contro la stessa malattia, il parere positivo riguarda la documentazione di validazione del test di potenza e i dati a supporto della stabilità del prodotto per dieci ore durante l’utilizzo.

Antimicrobico-resistenza, adottato il quinto rapporto Jiacra

Tra le decisioni di rilievo per la sanità pubblica figura anche l’adozione del quinto rapporto congiunto Jiacra, dedicato all’analisi integrata del consumo di antimicrobici e dell’antimicrobico-resistenza nei batteri isolati dall’uomo e dagli animali destinati alla produzione alimentare nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo.

Rispetto alle precedenti edizioni, il documento rafforza l’approccio One Health, includendo dati ambientali e il contributo dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Linee guida e consultazioni pubbliche

Nel corso della riunione il Cvmp ha inoltre adottato una revisione amministrativa del documento di riflessione sull’impiego del trattamento termico per inattivare i retrovirus endogeni nei medicinali veterinari immunologici vivi. Il testo definisce i requisiti necessari per dimostrare che il trattamento di inattivazione non comprometta le caratteristiche del vaccino.

In materia di farmacovigilanza, il Comitato ha approvato la pubblicazione per una consultazione pubblica di due mesi della versione aggiornata dell’elenco dei termini VeDDRA considerati di rilevanza medica.