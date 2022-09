Gli stupefacenti entrano nella ricetta elettronica veterinaria

Entra oggi in vigore il Decreto Prevenzione, che prevede la dematerializzazione delle prescrizioni medico veterinarie e delle richieste di approvvigionamento degli stupefacenti veterinari. Ma persistono alcune aree grigie

Il decreto prevenzione e l’introduzione in Rev anche della richiesta (articolo 42)

La dematerializzazione delle prescrizioni di stupefacenti veterinari era attesa da un anno. La Legge di Delegazione Ue 2019/2020 in adeguamento alla nuova Legge Europea di Sanità Animale (Animal Health Law – Reg. UE 2016/429), prevedeva (articolo 14, comma 2, l.l) la dematerializzazione per gli stupefacenti di cui alla tabella dei medicinali sez. B, C, D ed E.

Con il decreto legislativo 5 agosto 2022, numero 136 (cosiddetto Decreto Prevenzione), si va oltre. L’articolo 11 prevede infatti la dematerializzazione non solo delle prescrizioni ma anche delle richieste di approvvigionamento in tre copie (articolo 42 DPR 309/90) utilizzata dai medici veterinari per l’approvvigionamento delle cliniche, così come preannunciato con largo anticipo da parte del Ministero della Salute, attraverso una sua nota circolare di agosto.

Aspetti collegati e chiarimenti dal Ministero

Nella stessa nota, sulla questione registri, trattandosi di materia complessa, il Ministero comunica la necessità di una attenta riflessione prima di prendere decisioni. Nel frattempo, gli obblighi non decadono. Lato veterinario, alcune Asl hanno fornito indicazioni ai veterinari di continuare a stampare le ricette elettroniche (Rev), fino a nuove indicazioni ufficiali, mentre per la distribuzione non cambia molto, visto che è già possibile detenere un registro informatizzato.

Relativamente alla questione tracciabilità informatizzata, lato distribuzione intermedia, che viene normalmente garantita attraverso l’invio quotidiano alla Banca Dati Centrale dei dati relativi alle movimentazioni di stupefacenti in formato xml attraverso il portale NSIS, con una nota di chiarimento pubblicata ieri dal Ministero, viene confermato che nulla cambia in tal senso, e che la distribuzione dovrà continuare a inviare i dati come sempre fatto. Ciò pur evadendo di fatto le Rev-Richieste articolo 42 attraverso l’applicativo REV, almeno in attesa di nuove indicazioni operative da parte degli stessi che possa semplificare ulteriormente gli oneri

La distribuzione intermedia e le zone grigie

La cessione di stupefacenti dietro Richiesta articolo 42 è infatti consentita ai distributori intermedi del farmaco autorizzati alla vendita all’ingrosso di stupefacenti ai sensi dell’articolo 37 DPR 309/90: un tipo di operazione che il decreto che introduce la tracciabilità informatizzata ha previsto all’interno del flusso dati in NSIS in formato xml, così come confermato anche dalla nota ministeriale. Resta il dubbio se dovrà eventualmente essere modificato il gestionale in quei siti, focalizzati su vendita all’ingrosso e diretta, programmati per estrapolare il file xml in logica if.else, cioè “tutto quello che è in Rev non va in xml” e se ne vale la pena, visto che le cose potrebbero modificarsi presto.

Infine, ma non meno importante, è la questione responsabilità. Il distributore autorizzato all’ingrosso degli stupefacenti, dispone di una Persona Responsabile della vendita degli stessi (coincidente con il Direttore del Magazzino Ingrosso di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 193/06) che non necessariamente è un farmacista. Sono infatti accettate altre lauree, tuttavia non abilitate all’accesso all’applicativo Rev. Un altro aspetto non secondario da chiarire rispetto a ciò riguarda le eventuali sanzioni, che per gli stupefacenti possono essere anche di natura penale.