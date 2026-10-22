Intelligenza artificiale, Eon Systems simula il cervello di una mosca: come funziona l’emulazione cerebrale

L’azienda californiana Eon Systems ha realizzato una simulazione virtuale estremamente dettagliata, capace di riprodurre le funzioni cerebrali di un moscerino, modellandone i processi neuronali con un realismo senza precedenti.

Il video dura meno di un minuto e si vede un insetto muoversi in uno spazio tridimensionale di tipo minimale, un pavimento, alcuni alberi e qualche elemento d’arredo in cui la mosca cammina, si ferma, si strofina le zampe anteriori, poi ricomincia a camminare, allunga la proboscide verso una ciotola e inizia a mangiare.

Nulla di straordinario, se non fosse che il corpo di quella mosca è un modello fisico simulato al computer e, a guidarlo, c’è la copia digitale del cervello di una vera Drosophila melanogaster, il moscerino della frutta che da decenni è utilizzato nei laboratori di genetica. Il filmato è stato pubblicato lo scorso 7 marzo dal dottor Alex Wissner-Gross, cofondatore della startup californiana Eon Systems, con sede a San Francisco, e ha fatto rapidamente il giro della rete.

Wissner-Gross ha descritto l’esperimento in un lungo articolo sul suo blog Substack, definendolo “la prima incarnazione di un’emulazione cerebrale completa capace di produrre più comportamenti distinti”.

Il termine tecnico è whole-brain emulation (emulazione integrale del cervello). Quindi non è una intelligenza artificiale addestrata ad imitare un animale, ma è la copia artificiale della struttura biologica di un cervello reale, neurone per neurone, sinapsi per sinapsi, che funziona dentro un computer.

Nel post l’accademico‑imprenditore richiama subito il concetto di singolarità – l’ipotesi secondo cui le macchine potrebbero raggiungere capacità cognitive paragonabili a quelle umane – contribuendo così ad amplificare la risonanza del suo annuncio che ha acceso i riflettori sul progetto. Tutto nasce da una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Nature nell’ottobre 2024. Un gruppo internazionale di ricercatori guidato da Philip Shiu – oggi senior scientist di Eon Systems – è riuscito a ricostruire la mappa completa delle connessioni neuronali della Drosophila melanogaster, il comune “moscerino della frutta”.

Da questo lavoro è nato un modello informatico capace, secondo quanto riportato nel paper, di prevedere con notevole accuratezza l’attivazione dei neuroni dell’animale quando questi viene esposto a stimoli tattili e gustativi.

Il passo reclamizzato da Weissner-Gross consiste nel dare “corpo” a quegli impulsi neuronali utilizzando il modello NeuroMechFly e una seconda ricerca dedicata al coordinamento degli arti degli animali durante la loro toelettatura, il tutto riversato in una ricostruzione virtuale del corpo di una mosca. In questo modo, l’insetto digitale viene animato da “un flusso di input sensoriali che si propagano attraverso il connettoma, con i comandi motori inviati verso l’esterno e il corpo simulato che esegue fisicamente l’output”.

Non si tratta quindi di un’emulazione statistica ricavata dai dati, ma di una vera e propria “copia” dell’attività neuronale di un moscerino. Attraverso la diffusione dei risultati di questo esperimento, Eon Systems si propone come una sorta di salto qualitativo – non quantitativo – all’interno della sfera tecnologica, posizionandosi implicitamente come alternativa alle aziende di intelligenza artificiale che hanno promesso miraEon coli basati sulla sola scalabilità e che ora faticano a spiegare perché si trovino impantanate, incapaci di replicare i progressi vertiginosi dei primi anni dei chatbot.

L’azienda sembra voler attirare l’attenzione di quegli investitori ormai stanchi delle promesse disattese, proponendo un paradigma più radicale rispetto alla corsa all’edificazione di colossali data center.

L’ambizione dichiarata

Weissner-Gross non nasconde l’ambizione. Dopo aver replicato la mappatura neuronale del moscerino, sta già lavorando a un modello basato sul cervello di un topo e ammette che l’obiettivo finale è arrivare un giorno a mappare e riprodurre anche le sinapsi di un essere umano.

In modo più specifico, il lavoro di Eon Systems ha un fondamento accademico, basato sul modello sviluppato da Shiu: circa 125 mila neuroni e cinquanta milioni di connessioni sinaptiche; il modello era stato costruito grazie al connettoma FlyWire, una mappa completa del cablaggio neurale della Drosophila realizzata dall’Università di Princeton con il contributo di centinaia di scienziati nel mondo.

Il modello, già nel 2024, era in grado di prevedere il comportamento motorio della mosca con una precisione del 95 per cento, ma era “un cervello senza corpo”, produceva segnali che non venivano trasmessi da nessuna parte. L’aggiunta di queste ultime scoperte consiste nell’aver fornito a quel cervello digitale un corpo e un ambiente.

Utilizzando NeuroMechFly v2 (un simulatore biomeccanico sviluppato al Politecnico di Losanna) e il motore fisico MuJoCo, i ricercatori hanno collegato l’emulazione cerebrale a un corpo virtuale dotato di zampe, antenne, apparato boccale e 87 articolazioni indipendenti. Il risultato è un ciclo chiuso: l’ambiente invia stimoli sensoriali al cervello simulato, l’attività neurale si propaga attraverso il connettoma, i comandi motori escono dal cervello verso il corpo, il corpo si muove: così la mosca digitale cammina, si orienta, reagisce a stimoli gustativi e tattili, si pulisce quando della “polvere virtuale” si deposita sulle antenne e si nutre quando rileva cibo.

Nessuno di questi comportamenti è stato programmato, emergono dalla struttura stessa del cervello copiato. Però l’esperimento segna una svolta significativa nel panorama dell’intelligenza artificiale e merita attenzione anche dal punto di vista educativo perché aiuta a comprendere una distinzione che spesso sfugge nel dibattito pubblico, quella tra intelligenza artificiale e emulazione cerebrale. I sistemi di intelligenza artificiale che utilizziamo ogni giorno – chatbot, generatori di immagini e video, traduttori automatici – si ispirano vagamente al funzionamento del cervello, ma non ne copiano la struttura; sono addestrati su enormi quantità di dati per riconoscere schemi e produrre risposte plausibili.

L’emulazione cerebrale, invece, tenta l’operazione opposta: riprodurre fedelmente l’architettura biologica per far sì che il comportamento emerga da solo. La differenza, più che tecnica, è concettuale e l’esperimento della mosca è un’occasione preziosa per portare nelle aule scolastiche e universitarie una riflessione su cosa significhi davvero “intelligenza”, artificiale o meno. Eon Systems infatti palesa le proprie ambizioni: il passo successivo dichiarato è l’emulazione del cervello di un topo, che conta circa 70 milioni di neuroni, 560 volte più di un moscerino.

In prospettiva, l’orizzonte è quello dell’emulazione del cervello umano, con i suoi 86 miliardi di neuroni e migliaia di miliardi di sinapsi: Wissner-Gross sostiene che il problema è ormai di scala e non di principio di funzionamento: “se il cervello di una mosca può compiere un ciclo sensomotorio in simulazione, la differenza con il topo è solo riferita alla dimensione, non alla struttura”. Molti scienziati sono scettici sulla tempistica di sviluppo dei nuovi modelli cerebrali, ma il fatto stesso che ci sia un dibattito su questo tema è già una presa d’atto che il mondo della scienza si sta muovendo in questa direzione.