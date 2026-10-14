La siccità fa aumentare l’antibiotico-resistenza

I cambiamenti climatici avanzano e la siccità è una delle dirette conseguenze, con possibili ripercussioni per la salute umana oltre l’im­maginabile: infatti uno studio dell’Istituto di tecnologia californiano – Caltech – a Pasadena indica che la siccità aumenta la presenza di microrganismi resistenti agli antibiotici nel suolo, il che è risultato correlato a un aumento delle infezioni resistenti agli antibiotici negli ospedali.

In altre parole, le regioni che sperimentano un’elevata aridità – regioni più calde e secche – presentano anche livelli più elevati di infezioni resistenti agli antibiotici. Pubblicato sulla rivista Nature Microbiology (“Drought drives elevated antibiotic resistance across soils”, volu­me 11, pages 867–876 -2026), il lavoro dimostra una volta di più l’interconnessione tra clima, ambiente e salute umana. Primo autore è Xiaoyu Shan, ricerca­tore post-dottorato del Caltech, nel laboratorio di Dianne Newman, docente di biologia e geobiologia.

Cosa dicono i numeri

Secondo l’Onu e la World Meteorological Organi­zation, la frequenza e la gravità delle siccità sono aumentate del 29% dal 2000. Molti studi hanno esaminato come i microbi siano in grado di tollerare lo stress dell’aridità, ma, fino ad ora, i ricercatori non avevano esaminato cosa accade durante i periodi di siccità alla popolazione microbica e agli antibiotici naturali presenti nel suolo. I microrga­nismi nel suolo, infatti, producono naturalmente composti con proprietà antibiotiche che li aiutano anche a difendersi da altri microbi concorrenti.

Molti dei moderni antibiotici usati in ambito clini­co (basti pensare a farmaci come streptomicina, eritromicina o gentamicina che derivano proprio da molecole originariamente prodotte da batteri del terreno) sono stati sviluppati proprio avendo come impalcatura di base questi composti naturali; il suolo rappresenta quindi un serbatoio naturale in cui scoprire nuovi potenziali antibiotici. Tuttavia, così come i patogeni infettivi possono sviluppare resistenza agli antibiotici clinici, anche le specie batteriche presenti nel suolo possono fare lo stes­so, dando luogo a continua evoluzione di nuove minacciose ‘competenze’ di autodifesa.

Lo studio

Per il nuovo studio, Shan ha sviluppato un softwa­re per esaminare set di dati pubblici di sequenze genetiche microbiche isolate da campioni di suolo provenienti da tutto il mondo, alla ricerca dei geni che consentono la produzione di diversi antibiotici. “Abbiamo iniziato a valutare se la siccità influenzi la biosintesi degli antibiotici nel suolo, studiando cinque set di dati provenienti da suoli diversi”, pre­cisa Newman, ciascun set prelevato due volte, uno in condizioni di suolo inaridito, uno in condizioni normali.

“I set di dati selezionati coprono regioni geograficamente distinte (Usa, Cina ed Europa) e comprendono diverse tipologie di utilizzo del suolo, tra cui terreni coltivati, pascoli, foreste e zone umide, fornendo insieme una prospettiva globale completa – aggiunge. Abbiamo confrontato l’abbondanza dei geni che codificano per prodotti naturali con attività antibatterica documentata (in tutto i ricercatori hanno analizzato l’abbondanza di 728 gruppi di questi geni)”.

I geni associati alla produzione di antibiotici aumentano durante le siccità

“Sorprendentemente, in tutti e cinque i set di dati, l’abbondanza relativa dei geni della biosintesi degli antibiotici è risultata significativamente più elevata in condizioni di siccità”: durante la siccità i geni associati alla produzione di antibiotici naturali diventano da circa un terzo fino a quasi il doppio più frequenti nei campioni di terreno analizzati rispetto agli stessi terreni non sottoposti a stress idrico.

L’arricchimen­to diventa più forte quando più è lunga la durata della siccità. L’arricchimento osservato di geni per la biosintesi di antibiotici in condizioni di siccità ha interessato diverse classi di antibiotici, tra cui β-lattamici (ad esempio, carbapenemi e cefamicina), fenazine (ad esempio, piocianina ed endofenazina), macrolidi (ad esempio, eritromicina) e aminoglicosidi (ad esempio, gentamicina e streptomicina). Molti di questi composti non solo sono prodotti da batteri del suolo, ma svolgono anche un ruolo importante nei moderni trattamenti clinici. L’aumento dei geni per la sintesi di antibiotici, spiega il team californiano, suggerisce che i microbi che producono composti antibiotici siano più abbondanti nei suoli più inariditi.

L’ipotesi avanzata dai ricercatori è che, poiché con l’inaridimento del suolo lo spazio vitale disponibile per i microbi si riduce, un numero sempre maggiore di batteri entrerebbe in contatto con antibiotici naturalmente presenti, finendo per uccidere i mi­crorganismi più vulnerabili a vantaggio di determi­nate specie batteriche più resistenti.

I microbi che sopravvivono in questo ambiente, quindi, sono quelli con una maggiore capacità di resistere ai composti antibiotici, ovvero sia microrganismi produttori di molecole con proprietà antibiotiche, sia altri ceppi portatori nel proprio genoma di geni di resistenza.

Correlazione tra infezioni e aridità dei territori

Nella seconda parte dello studio, il team si è propo­sto di determinare se una maggiore aridità del suolo potesse essere correlata a una maggiore incidenza di infezioni resistenti agli antibiotici negli ospedali di quelle regioni.

Per farlo i ricercatori hanno usato set di dati di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza ospedaliera provenienti da 116 paesi e i valori di un indice climatico di aridità (“aridity index”) associato alle stesse aree geografiche.

Esaminando i set di dati che monitoravano le infezioni resistenti agli antibiotici negli ospedali e confrontandoli con informazioni geografiche sull’aridità dei territori vicini, gli scienziati hanno riscontrato una forte correlazione tra una maggiore incidenza di infe­zioni ospedaliere resistenti agli antibiotici e una maggiore aridità dei territori vicini, suggerendo che la selezione di ceppi resistenti agli antibiotici nei suoli, causata dalla siccità, possa avere un impatto reale sulla salute umana.