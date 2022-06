Le formulazioni Vettys supportano la qualità di vita di cani e gatti di ogni età

Le esigenze degli animali da compagnia variano nel tempo. I loro proprietari così come i professionisti che si prendono cura della loro salute lo sanno bene. Le condizioni ambientali, stati di stress occasionali o ripetuti, o ancora predisposizioni individuali o genetiche, possono contribuire a vario titolo e in momenti diversi della loro vita a condizionarne però il benessere.

Oggigiorno sono numerose le soluzioni disponibili presso gli ambulatori veterinari così come nei banchi delle farmacie: da quelle a base naturale, a quelle omeopatiche finanche ai farmaci da prescrizione. In questo ecosistema articolato si collocano gli studi condotti da un’azienda farmaceutica italiana, Pharmaidea, che ha messo a sistema la propria ventennale esperienza in medicina umana ponendola al servizio del mondo veterinario inserendosi così nel mercato del pet food – che in Italia nel 2021 ha raggiunto un giro d’affari per oltre due miliardi di euro (e che si stima potrebbe superare la quota di 99 miliardi di dollari di fatturato entro la fine del 2022 e i 139 miliardi entro il 2030).

L’innovazione viene dalla ricerca

Le analisi e gli approfondimenti scientifici promossi dall’azienda che ha sede in provincia di Brescia si sono orientate a indagare sin dagli esordi il favore di cani e gatti in termini di gradimento e di palatabilità delle soluzioni complementari in 6 distinte aree terapeutiche: quella dei multivitaminici, dei calmanti fino a quelle a supporto degli apparati urinario, osteoarticolare e digerente.

Le partnership

I risultati, raggiunti in collaborazione con Partner specializzati in ambito di Pet Nutrition, hanno dimostrato l’importanza di fornire agli animali supplementazioni dedicate per ogni fase del loro sviluppo – dallo svezzamento alla crescita fino alla maturità più avanzata – ma non solo. L’interesse dei ricercatori si è rivolto infatti a studiare poi anche le formulazioni e i formati di somministrazione. Le evidenze di questa seconda parte della ricerca hanno portato alla ideazione e strutturazione di mangimi complementari masticabili realizzati esclusivamente con attivi selezionati a base naturale che dall’inizio del 2022 sono disponibili sotto il nome di Vettys, che comprende nella sua interezza prodotti differenti per un totale di 16 formulazioni – 8 per il cane e 8 per il gatto.

Benessere con gusto

Aspetto che contraddistingue i prodotti Vettys è l’attenzione riservata agli animali, in termini di gusto e palatabilità, ma anche ai loro proprietari, in termini di facilitazione nella somministrazione delle crocchette. La gamma nella sua interezza è stata prodotta secondo una tecnologia italiana brevettata (denominata FC cubes), che è un’esclusiva della società Friulchem. Si caratterizza per il formato, a cubetti, di facile somministrazione e per l’essere agevolmente modulabile a seconda del peso per ogni tipo di cane gatto.

A caratterizzare la gamma Vettys – di cui la linea Vettys Integra è la prima commercializzata in forma completa nelle farmacie presenti sul territorio nazionale, oltre che promossa presso gli ambulatori veterinari – è poi la sua elevata palatabilità, ottenuta grazie alla tecnologia utilizzata già citata, e soprattutto all’assenza di appetizzanti esterni e all’uso di componenti a base naturale. Un risultato che è stato raggiunto anche grazie al contributo di Partner e Specialisti quali il Dott. Davide Galaverna, Pet Nutritionist, Petfood industry consultant e Fondatore di About Petfood e altri.

Insieme per prenderci cura di ‘tutti’ loro

‘Insieme per prenderci cura di loro’ è il motto con cui la gamma Vettys si propone di contribuire a segnare il passo nell’offrire un nuovo concept di benessere per i cani e gatti e per i loro proprietari, oltre a favorire la quotidiana attività ambulatoriale di assistenza e cura dei Medici Veterinari. Il modello di vendita e di distribuzione pensato per Vettys mette infatti a sistema il rapporto consolidato dall’azienda farmaceutica con le farmacie con un ecosistema di servizi unici, dedicati ai Medici Veterinari e ai Farmacisti.