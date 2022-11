Malattie infettive, nasce la Fondazione Inf-Act con 114,5 milioni di euro del Pnrr

Nasce la Fondazione Inf-act, un progetto integrato per affrontare le emergenze infettive sostenuto dai fondi del Pnrr. L’iniziativa nasce dall’Università di Pavia, in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss) e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ed è stata selezionata dal ministero dell’Università e della Ricerca e finanziato con 114,5 milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’inaugurazione sarà a Pavia il prossimo 5 dicembre.

Individuare le malattie infettive presenti e future

La mission della Fondazione sulle malattie infettive emergenti è l’individuazione delle principali minacce attuali e di quelle che potrebbero nascere in futuro. Nella sua attività si avvale della collaborazione di 25 enti, tra atenei nazionali, enti pubblici e privati.

Approccio One health

Il consorzio mette insieme competenze trasversali in grado di affrontare il problema delle possibili epidemie adottando un approccio One health, integrando aspetti di salute umana, animale e ambientale, dagli eventi epidemici ai fenomeni di spillover, dai mutamenti climatici alla base delle modifiche della fauna selvatica e alle interazioni con l’uomo.

I cinque temi dell’attività

Cinque tematiche principali sono al centro della sinergia operativa messa in campo dalla Fondazione: lo studio dei virus emergenti e riemergenti; lo studio di insetti e altri vettori che veicolano agenti patogeni e delle malattie a essi correlate; lo studio degli agenti patogeni resistenti agli antimicrobici e dei meccanismi di generazione e scambio di marcatori di farmacoresistenza; lo studio di nuovi sistemi di sorveglianza integrata epidemiologica e microbiologica (umana-animale-ambientale); identificazione di modelli per l’individuazione precoce di infezioni emergenti; messa a punto di meccanismi di alert e modelli matematici predittivi; l’dentificazione di nuovi bersagli per molecole ad attività antinfettiva; progettazione, sintesi e validazione di molecole con potenziale terapeutico con approcci in silico, in vitro, ex vivo e in modelli animali.