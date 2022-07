One health: dal ministero della Salute bando da 21 milioni di euro

Un bando da 21 milioni di euro per finanziare 14 progetti sotto il segno dell’approccio One health. Lo ho pubblicato il ministero della Salute, nell’ambito del programma “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le manifestazioni d’interesse potranno essere inviate dal 15 luglio al 10 agosto.

L’approccio olistico One health

Gli interventi, spiega il ministero, vogliono “definire un nuovo assetto istituzionale in ambito salute-ambiente-clima capace di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso un approccio olistico One health. L’obiettivo è quello di fortificare la protezione della salute dei cittadini rispetto ai rischi attualmente noti e alle sfide incombenti di natura ambientale-climatica e supportare uno sviluppo sostenibile e una crescita economica in sicurezza, soprattutto in relazione alla transizione verde e alla trasformazione digitale”.

Le aree d’interesse

Il bando finanzia 14 programmi suddivisi in due macro-aree.

Area A, programmi prioritari per il sistema sanitario:

Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento dell’aria interna;

Prevenzione e riduzione dei rischi per la salute legati all’inquinamento dell’aria esterna;

Prevenzione e mitigazione dei rischi per le popolazioni all’interno di aree critiche dal punto di vista ambientale, gestione sicura e sostenibile del suolo e del ciclo dei rifiuti; comunicazione del rischio e approccio di prossimità al cittadino;

Accesso universale all’acqua: approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari gestiti in sicurezza, uso umano sano e riutilizzo dell’acqua, coste, ambienti marini;

Prevenzione e riduzione dei rischi fisici (compresi il rumore, le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) e dei rischi associati a prodotti chimici e processi;

Riduzione dei rischi diretti e indiretti per la salute umana associati ai cambiamenti climatici;

Igiene, resilienza e sostenibilità delle produzioni primarie e delle filiere agroalimentari nel loro complesso rispetto ai rischi ambientali-climatici;

Promozione salute-ambiente, clima nelle prime fasi (primi 1000 giorni, infantile e materno-infantile) di vita.

Area B, programmi che prevedono azioni a elevata sinergia con altre istituzioni/settori:

Prevenzione dei rischi sanitari emergenti associati a cambiamenti ambientali e socio economici, nuove tecnologie, politiche energetiche, trasporti, transizione verde;

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il benessere del lavoratore in un’ottica di TWH (Total Worker Health);

Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili;

Promozione di scelte orientate verso ambienti naturali, spazi verdi e blu;

Promozione della digitalizzazione dei sistemi ambiente-clima e sanitario, a supporto di analisi e comunicazione sui rischi;

Ricerca applicata per la valutazione dell’impatto sulla salute dei rischi ambientali.

A chi si rivolge

Le Regioni e le Province autonome potranno presentare proposte come capofila/proponenti del progetto. Tramite il capofila ai finanziamenti possono essere ammessi diversi enti: aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere universitarie e altri enti del Ssn tramite le proprie Regioni; gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici e privati, gli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs) , l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas); le Università; gli enti di ricerca pubblici; gli enti del Terzo settore; i soggetti privati no profit che rispettano la normativa europea relativa agli aiuti di Stato.

