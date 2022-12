Salute animale, Mitsui acquisisce tutte le azioni di Sumitomo Pharma Animal Health

La società nipponica Mitsui & Co. ha acquisito tutte le azioni di Sumitomo Pharma Animal Health, società giapponese di salute animale con sede ad Osaka. Sumitomo Pharma Ah sfrutta le sue avanzate capacità di sviluppo prodotto accumulate come filiale di un produttore farmaceutico per sviluppare, produrre e vendere medicinali veterinari per animali da compagnia e bestiame, soprattutto in Giappone.

Salute animale: un mercato in crescita

Con un valore attuale di oltre 4 trilioni di yen, il mercato globale dei farmaci e dei vaccini utilizzati nel campo della salute degli animali cresce del 4% annuo. Grazie anche a un costante aumento della domanda di proteine e della maggiore diffusione degli animali da compagnia, soprattutto nei paesi emergenti.

Il mercato giapponese della salute degli animali è il sesto più grande al mondo. Oltre alla forte crescita del mercato del bestiame giapponese, l’allungamento della vita di cani, gatti e altri animali da compagnia, nonché una crescente tendenza a trattare questi animali come membri della famiglia, generano un tasso di crescita annuo dell’8%, contribuendo in modo significativo alla crescita complessiva del mercato della salute animale.

La strategia di Mitsui

Mitsui ha identificato il business della salute degli animali come un’area di interesse. Ha istituito la Business Unit Nutrition & Agriculture nel 2016 e ha investito in Ceva Santé Animale Sa, la quinta azienda mondiale per la salute degli animali in Francia, nel 2020, e nella società brasiliana Ouro Fino Saúde Animal Participações Sa nel 2022.

Utilizzando Sumitomo Pharma Ah come base commerciale in Giappone, Mitsui accelererà l’introduzione di prodotti esteri e l’esportazione di prodotti e licenze. Oltre a queste attività, la farmaceutica con sede a Tokio, contribuirà anche alla crescita dell’industria globale della salute degli animali creando sinergie con le sue attività commerciali ad ampio raggio, inclusa la sua attività di nutrizione animale, e con le sue reti globali.