Un tavolo permanente sulla pet economy

Per la prima volta la Pet economy entra stabilmente nell’agenda istituzionale italiana. Con l’insediamento al Senato del Tavolo nazionale della Pet economy nasce infatti il primo organismo permanente di confronto tra istituzioni e operatori del comparto mai istituito nel nostro Paese.

Promosso dal senatore Manfredi Potenti e da Assopets, prima associazione dei consumatori proprietari di animali domestici in Italia, il Tavolo non nasce come un semplice momento di confronto, ma come una sede stabile nella quale imprese, associazioni di categoria, rappresentanti dei consumatori e Parlamento lavoreranno con continuità per trasformare le esigenze del settore in proposte legislative condivise.

Un passaggio che riconosce il peso ormai assunto da una filiera che coinvolge oltre metà delle famiglie italiane e più di 53 milioni di animali da compagnia, guardando sempre più anche alla salute pubblica e alla prevenzione. Nel corso dei lavori è emersa una convinzione condivisa: gli animali da compagnia non rappresentano più soltanto una questione affettiva, ma un fenomeno sociale, sanitario ed economico che riguarda milioni di cittadini. Attorno ai pet si è sviluppato un ecosistema fatto di alimentazione, salute animale, servizi veterinari, assicurazioni, mobilità, ospitalità e turismo, con un impatto crescente sull’economia e sulla qualità della vita.

Un tavolo universale

All’incontro hanno partecipato parlamentari di schieramenti diversi, rappresentanti dell’industria del pet food, delle imprese della salute animale, delle associazioni veterinarie e delle organizzazioni dei consumatori. Il presidente di Assopets, Filippo Maturi, ha definito quanto avvenuto in Senato “più importante di un singolo provvedimento”, spiegando che “il vero cambiamento deriva da una visione condivisa” e che “la consapevolezza si costruisce grazie al dialogo”. Proprio il dialogo, ha sottolineato, “oggi è iniziato grazie a questo tavolo permanente. Per la prima volta parti di una stessa industria che non si erano mai parlate si sono sedute allo stesso tavolo. È dal confronto che nascono le idee migliori – ed è da qui che comincia una società più pet friendly”.

Anche il senatore Potenti ha insistito sul metodo: il Tavolo dovrà essere “uno strumento di condivisione di contenuti” capace di individuare “i punti focali su cui costruire iniziative legislative”. Tra questi, ha riconosciuto, la revisione dell’Iva rappresenta “una base di lavoro” sulla quale il Parlamento potrà confrontarsi.

Iva al 10%, la richiesta che unisce il comparto

Il tavolo ha fatto emergere istanze comuni a tutto il comparto e, soprattutto, ai consumatori. La prima è la riduzione dell’Iva sugli alimenti per animali e sulle prestazioni veterinarie, oggi al 22%. La richiesta è stata condivisa da associazioni, imprese e rappresentanti politici, che giudicano l’attuale aliquota non più coerente con la diffusione degli animali da compagnia nelle famiglie italiane. Il confronto con altri Paesi europei, come la Germania dove l’Iva sul pet food è al 7%, è stato richiamato più volte come riferimento. Secondo Maturi, “prendersi cura della salute di un animale non può essere considerato un lusso”, mentre Potenti ha invitato a costruire un percorso realistico che tenga conto dei vincoli di bilancio senza rinunciare all’obiettivo.

Senza dati non ci sono politiche

Un secondo fronte condiviso riguarda la necessità di disporre di dati ufficiali e aggiornati. Per Giorgio Massoni, presidente di Assalco (Associazione nazionale tra le imprese per l’alimentazione e la cura degli animali da compagnia), le future decisioni pubbliche dovranno essere guidate da evidenze concrete: “La data driven policy è fondamentale”, ha affermato, ribadendo la necessità di arrivare a un censimento nazionale che consenta finalmente di conoscere con precisione la popolazione degli animali da compagnia in Italia. L’idea emersa dal tavolo è quella di superare l’attuale frammentazione delle anagrafi regionali attraverso un sistema nazionale più omogeneo, possibilmente con il coinvolgimento dell’Istat.

Nel dibattito è emerso con forza anche il tema del valore sociale e sanitario della convivenza con gli animali. Massoni ha ricordato come numerosi studi scientifici abbiano documentato benefici sulla salute fisica e psicologica, soprattutto per anziani, adolescenti e persone fragili.

Durante i lavori è stato richiamato anche il Rapporto Assalco-Zoomark 2025, secondo cui la presenza degli animali da compagnia genererebbe un risparmio superiore ai 4 miliardi di euro per il Servizio sanitario nazionale. Un tema ripreso da più parlamentari, che hanno evidenziato la crescente diffusione della pet therapy in ospedali, residenze per anziani e altri contesti assistenziali.

Prevenzione veterinaria e approccio one health

La prevenzione veterinaria “è uno dei capisaldi anche nell’ottica One Health”, ha invece ricordato Luca Scotti, responsabile di Aisa (Associazione italiana imprese salute animale). Ha sottolineato come diffondere la cultura della prevenzione significhi migliorare il benessere animale e ridurre il rischio di zoonosi. Vaccinazioni, controlli sanitari e informazione ai proprietari sono stati indicati come strumenti essenziali per evitare costi sanitari più elevati in futuro.

Più tutele per animali e consumatori

Tra i temi affrontati anche il rafforzamento delle detrazioni fiscali per le spese veterinarie, la diffusione delle assicurazioni sanitarie per animali e una maggiore attenzione alla trasparenza delle etichette del pet food.

La senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha sostenuto che la società italiana sia già più avanti della politica. “La sensibilità degli italiani è già molto avanzata, mentre il legislatore è ancora un po’ indietro”, ha osservato. Secondo Musolino, dopo le norme contro maltrattamenti e abbandoni serve “un atteggiamento proattivo”, intervenendo su Iva, spese veterinarie, assicurazioni sanitarie e informazione ai consumatori.

Un ulteriore fronte riguarda la sicurezza degli alimenti e dei medicinali destinati agli animali. Carlo Rumiati, avvocato penalista e vicepresidente Assopets, ha evidenziato come oggi manchino specifiche fattispecie penali a tutela della salute animale: “Il legislatore non ha ancora voluto valorizzare appieno il mercato dei pet”, osservando che un rafforzamento delle norme contribuirebbe a garantire maggiore tutela lungo tutta la filiera.

La sfida nei prossimi mesi

Le priorità del primo Tavolo nazionale della Pet economy, dunque, sono già definite: riduzione dell’IVA, censimento nazionale, prevenzione veterinaria, sostegno alle famiglie e maggiore riconoscimento del ruolo sociale degli animali da compagnia. La sfida sarà trasformare il consenso trasversale emerso al Senato in misure concrete.