Ugo Della Marta è il nuovo direttore generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Dgisan)

Ugo Della Marta, medico veterinario, è il nuovo direttore generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (Dgisan), presso il ministero della Salute. Laureato presso l’Università degli studi di Perugia nel 1998, Della Marta vanta una lunga esperienza nel settore della sanità pubblica veterinaria e succederà nell’incarico ministeriale al dottor Massimo Casciello.

Le funzioni del Dgisan

La direzione generale per l’Igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione si occupa tra le altre cose di monitorare gli alimenti, inclusi i prodotti primari, del piano nazionale integrato, dei piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all’importazione di alimenti, delle zoonosi a trasmissione alimentare, degli aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti, alimenti geneticamente modificati, additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e fisici della catena alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni la Dgisan si avvale, per la parte di competenza e in raccordo con le direzioni generali di afferenza, degli uffici periferici veterinari Uvac- Pif e degli uffici periferici di sanità Usmaf- Sasn.