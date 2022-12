La Fda dà il via libera alla compressa per il controllo glicemico nei gatti con diabete mellito

L’Agenzia del farmaco Usa (Fda), nella seduta di dicembre, ha dato il via libera a bexagliflozin (nome commerciale Bexacat) prodotto da Elanco Animal Health, un farmaco somministrato per via orale che ha lo scopo di migliorare il controllo glicemico nei gatti con il diabete mellito.

Gatti con diabete mellito

Si stima che a circa 600 mila gatti negli Stati Uniti venga diagnosticato il diabete durante la loro vita, e la tendenza sta aumentando nell’ultimo decennio. Circa 125 mila gatti non vengono trattati, in parte perché i trattamenti tradizionali con insulina richiedono dosaggi frequenti e forniture aggiuntive per la somministrazione iniettabile, e soffrono di perdita di peso, di appetito, vomito, disidratazione, depressione grave, problemi con la funzione motoria, coma e persino la morte.

Come funziona il farmaco

Bexacat è un inibitore del cotrasportatore sodio-glucosio 2, approvato dalla Fda in qualsiasi specie animale che introduce un nuovo meccanismo d’azione per veterinari e proprietari di animali domestici essendo un farmaco orale senza insulina, senza ago, da somministrare una volta al giorno specificamente progettato per gatti con diabete mellito. Questa terapia di prima classe è indicata per migliorare il controllo glicemico in gatti altrimenti sani con diabete mellito non precedentemente trattati con insulina. Elanco ha ottenuto in licenza i diritti di sviluppo e commercializzazione per bexagliflozin da BexCaFe, un’affiliata di IncreVet.

Gli studi

Nello studio cardine sul campo, l’uso di Bexacat in gatti di nuova diagnosi, altrimenti sani, ha mostrato che nell’83% di essi la terapia ha avuto successo entro il giorno 56, sulla base di un significativo miglioramento del controllo glicemico e di almeno un segno clinico associato al diabete mellito. In entrambi gli studi pilota e cardine, i livelli medi di glucosio nel sangue sono diminuiti significativamente entro 8 ore dalla somministrazione. Bexacat limita l’incertezza degli errori associati al dosaggio ed è un’opzione più compatibile con lo stile di vita frenetico dei proprietari, in quando si somministra tramite compressa orale.

Migliore risposta dagli animali

“Riguarda davvero il legame uomo-animale – ha affermato Michael Breer, direttore senior, Us Pet Health consulting veterinarians – e quando sviluppiamo opzioni terapeutiche per i proprietari di animali domestici, dobbiamo considerare il cambio di paradigma che ha avuto luogo negli ultimi anni. Più che mai, i nostri animali domestici fanno parte della famiglia. Le persone sono preoccupate per l’uso di aghi per iniettare farmaci ai loro animali domestici. Bexacat si integra perfettamente nello stile di vita frenetico dei proprietari di animali domestici e fornisce un approccio senza ago alla gestione del diabete nei gatti”.