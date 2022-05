Accordo da 157 milioni di dollari tra AstraZeneca e RQ Biotechnology per la licenza esclusiva sugli anticorpi monoclonali anti-Covid

AstraZeneca amplia il suo portfolio anti-Covid con un accordo di licenza esclusiva mondiale con la società di biotecnologie inglese RQ Biotechnology per sviluppare, produrre e commercializzare mAb contro Sars-CoV-2. La multinazionale farmaceutica pagherà fino a 157 milioni di dollari, oltre alle royalties. Si tratta di cure e terapie preventive basate su potenti anticorpi monoclonali ad ampio spettro che forniscono un’immunità istantanea e di lunga durata per le persone vulnerabili a rischio di malattie gravi o morte per infezioni virali esistenti, emergenti e nuove.

Prevenire e curare le malattie infettive

“La pandemia di Covid-19 ha cambiato il panorama delle terapie immunitarie, compreso l’uso di anticorpi monoclonali per proteggere i pazienti vulnerabili che non possono rispondere adeguatamente alla sola vaccinazione – ha commentato Iskra Reic, Executive vice president, Vaccines & Immune Therapies di AstraZeneca -. L’innovazione scientifica sta accelerando rapidamente e questo accordo riflette il nostro continuo impegno nella scoperta e nello sviluppo di nuovi farmaci per aiutare a prevenire e curare le malattie infettive, compreso il Covid-19″.

Terapie basate su mAb

RQ Bio è una società di biotecnologie con sede nel Regno Unito focalizzata sullo sviluppo di trattamenti e terapie preventive basate su mAb ad ampio spettro. La società riunisce fondatori scientifici, dirigenti e scienziati di spicco del mondo accademico e industriale per affrontare le aree di bisogni insoddisfatti nelle popolazioni di pazienti vulnerabili e collabora attivamente con l’Università di Oxford e il principale ente di beneficenza per la ricerca medica del Regno Unito LifeArc.

Sviluppo di farmaci innovativi

“La nostra visione è quella di basarsi sul nostro debutto di successo con la terapia anticorpale neutralizzante per Sars-CoV-2 e sviluppare farmaci innovativi per affrontare le esigenze insoddisfatte attuali e in evoluzione in altre malattie infettive virali – ha affermato Hugo Fry, ceo di RQ Bio -. Combinando la nostra esperienza e l’eccellenza innovativa nelle aree chiave, abbiamo creato un approccio più intelligente alla generazione di anticorpi, rendendoci una posizione unica per fornire un rapido impatto sul paziente”. AstraZeneca ha manifestato l’interesse a rafforzare il suo elenco di terapie incentrate sul sistema immunitario, dopo il lancio di Evusheld e dopo aver incluso nel rapporto trimestrale un capitolo intitolato “Vaccini e immunoterapie” che comprende i prodotti anti-Covid.