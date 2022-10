Accordo tra Kite (Gilead) e la biotech Refuge per sviluppare una nuova generazione di Car-T

Kite Pharma, biotech di Gilead, ha concluso un accordo di licenza per la piattaforma di espressione genica di Refuge Biotechnologies nella speranza di sviluppare una nuova generazione di Car-T e nuovi trattamenti per i tumori del sangue. La company – acquisita da Gilead per 11,9 miliardi di dollari nel 2017 – è proprietaria di due delle cinque terapie Car-T finora autorizzate dalla Fda. Finora tutte indicate per tumori del sangue.

Francesco Marincola, capo della ricerca sulla terapia cellulare di Kite, ha affermato che “attraverso l’accordo di licenza globale esclusivo, le biotech californiane mirano a creare nuovi prodotti Car-T per indurre remissioni a lungo termine per più pazienti”.

I termini dell’accordo tra Kite e Refuge

Secondo i termini del nuovo accordo, Kite coprirà tutti i costi e le attività relative alla ricerca e sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione. Kite pagherà anche una commissione in contanti non divulgata a Refuge e darà alla biotech la possibilità di ottenere pagamenti milestone basati sulle prestazioni.In cambio, Kite deterrà una licenza esclusiva per la libreria di Refuge di programmi di espressione genica sintetica per indicazioni di tumori del sangue. Refuge manterrà i diritti su qualsiasi potenziale programma di terapia del tumore solido.

Cosa fa Refuge

Refuge è una biotech “early-stage”, che sviluppa “terapie cellulari intelligenti” per l’immunoterapia oncologica. Utilizza una strategia di modulazione dell’espressione genica per attivare e disattivare geni specifici e controllare l’espressione cellulare di un gene. I primi dati preclinici suggeriscono un potenziale per questa piattaforma altamente modulare per regolare l’espressione genica dipendente dall’antigene bersaglio, come mezzo per migliorare sia l’efficacia sia la sicurezza delle terapie Car-T di prima generazione.

Nel 2018, la società ha chiuso il suo ultimo round di finanziamento, un series B da 25 milioni di dollari.