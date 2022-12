Accordo tra Pfizer e Roivant Sciences: nasce una nuova società specializzata in malattie infiammatorie intestinali

Pfizer e Roivant Sciences annunciano la formazione di una nuova società focalizzata sulle malattie infiammatorie e fibrotiche. La nuova società (chiamata Vant) nasce per sviluppare e commercializzare PF -06480605 (ora RVT-3101), un anticorpo monoclonale completamente umano mirato a TL1A, che è attualmente in fase di sviluppo 2b nella colite ulcerosa. Inoltre, ha l’opzione esclusiva di collaborare con Pfizer su un anticorpo diretto TL1A di nuova generazione che è recentemente entrato nella fase 1, per Usa e Giappone.

I termini dell’accordo

Pfizer deterrà una posizione azionaria del 25% in Vant e manterrà i diritti commerciali al di fuori degli Stati Uniti e del Giappone, nonché la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della società. La Vant avrà anche il diritto di stipulare un accordo per lo sviluppo globale con una quota di costo del 50/50 come diritti di co-commercializzazione con Pfizer prima della fase 2 (prevista nel 2025).

Le malattie infiammatorie intestinali

Le malattie infiammatorie intestinali sono malattie infiammatorie croniche del tratto gastrointestinale e si stima che colpiscano fino a due milioni di adulti statunitensi, in particolare la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Esiste un bisogno insoddisfatto per i pazienti con malattia infiammatoria intestinale e, a causa degli alti tassi di fallimento del trattamento, circa il 50% dei pazienti interrompono una terapia entro 6-12 mesi. I trattamenti disponibili hanno tassi di remissione molto bassi, e quindi c’è un grande bisogno di una terapia efficace e sicura.

L’anticorpo RVT-3101

“Il nostro anticorpo scoperto internamente contro TL1A – ha detto Mikael Dolsten, chief scientific officer, president, Worldwide research, development and medical di Pfizer – potrebbe potenzialmente essere il primo agente a portare la medicina di precisione selezionata da biomarcatori a persone che vivono con malattie infiammatorie intestinali. Siamo molto entusiasti dei dati preliminari dello studio Tuscany-2 e del fatto che questo nuovo Vant guidi il progresso di questo asset. Allo stesso tempo, consente a Pfizer di portare più rapidamente ulteriori farmaci e vaccini innovativi ai pazienti bisognosi, permettendoci di servire più persone”.

Gli studi

RVT-3101 è un potenziale agente first-in-class che prende di mira sia le vie infiammatorie sia quelle fibrotiche inibendo TL1A, che ha dimostrato di modulare la posizione e la gravità dell’infiammazione e della fibrosi stimolando le vie TH1 e TH17, oltre ad attivare i fibroblasti. Pertanto, RVT-3101 ha il potenziale per fornire una maggiore efficacia colpendo più percorsi infiammatori e percorsi fibrotici. RVT-3101 è stato valutato in un precedente studio di fase 2 (Tuscany) su 50 pazienti ed è in corso di valutazione in un ampio studio globale di fase 2b (Tuscany-2) su 245 partecipanti adulti con colite ulcerosa da moderata a grave. La parte di induzione di Tuscany-2 è completa e la parte di manutenzione rimane in corso.

La partnership

Il valore commerciale di queste terapie e pari a circa 15 miliardi di dollari l’anno soltanto negli Stati Uniti ed è in crescita. “Crediamo nel potenziale di RVT-3101 – ha aggiunto Mayukh Sukhatme, presidente e chief investment officer di Roivant – per trasformare il panorama delle malattie infiammatorie intestinali, che da tempo necessitava di terapie nuove e innovative con maggiore efficacia. Siamo entusiasti di questa collaborazione con Pfizer su un potenziale programma di prima classe, che intendiamo perseguire sia nella colite ulcerosa che in altre malattie infiammatorie e fibrotiche. Tuscany-2 si basa sui precedenti dati Tuscany con molti primati per la classe ed è il primo studio con dati di efficacia sottocutanea e il primo studio di dose-ranging, oltre a essere uno dei più grandi studi di Fase 2b mai condotti nell’indicazione. Siamo incoraggiati dai dati preliminari e non vediamo l’ora di presentare i nostri dati e di vedere altri risultati della classe”.