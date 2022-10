Accordo tra Ucb e la biotech GliaPharm per lo sviluppo di nuovi anti-epilettici

Nuova partnership per spingere la ricerca nel campo dell’epilessia. Ucb ha avviato una collaborazione con GliaPharm, una società biotech svizzera, co-fondata da Pierre Magistretti, specializzata sui trattamenti per i disturbi neurologici e psichiatrici. L’approccio terapeutico della società è di mirare alle cellule gliali, le “cellule di supporto” dei neuroni, e sviluppare nuovi farmaci che prendono di mira le vie mediate dalla glia come agenti per la neuroprotezione e il mantenimento delle funzioni cognitive.

La collaborazione

Nell’ambito della collaborazione, si legge sul sito di Ucb, GliaPharm utilizzerà la propria piattaforma tecnologica GliaX proprietaria per convalidare una serie di target terapeutici per migliorare gli sforzi di Ub nella scoperta di farmaci per l’epilessia. L’accordo prevede l’avvio della collaborazione e ulteriori pagamenti successivi al raggiungimento di alcuni obiettivi target, ma non sono indicati i termini economici.

Partnership come acceleratore della ricerca

“Siamo entusiasti di iniziare la collaborazione con Ucb – ha dichiarato Pierre Magistretti, fondatore scientifico di GliaPharm – un leader mondiale nella ricerca di farmaci anti-epilettici. Lavorando insieme e condividendo la nostra esperienza, speriamo di accelerare le scoperte target-based e lo sviluppo di nuovi trattamenti per l’epilessia. Continuando a incrementare le partnership nella ricerca aumentiamo il nostro posizionamento per diventare leader per la scoperta e lo sviluppo di trattamenti in ambito neurologico e nei disturbi psichiatrici”.

Futuro dell’epilessia

“Per 30 anni Ucb ha lavorato nel campo dell’epilessia – ha aggiunto Dhaval Patel, chief scientific officer di Ucb – e il nsotro impegno non è mai stato così forte. Il nostro obiettivo è di ridefinire il futuro della medicina nell’epilessia attraverso esperienza, expertise e partnership, come con GliaPharm. Confidiamo di poter scoprire il trattamento del futuro”.