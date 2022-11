Air Sea Italia, catena del freddo e imballaggi ai massimi livelli

Air Sea Italia è il punto di riferimento per tutti i clienti che operano nel mercato delle merci pericolose e della catena del freddo farmaceutica. Da oltre trent’anni Air Sea Italia distribuisce in esclusiva per l’Italia e il Canton Ticino, i prodotti e i servizi certificati di Sensitech e Air Sea Containers, aziende globali rispettivamente leader nei settori della catena del freddo e delle soluzioni di imballaggio per il trasporto di merce pericolosa e materiale infettante.

Standard elevati da oltre trent’anni

La società, con sede a Fidenza, provincia di Parma, nasce nel 1989 da un’idea dell’attuale amministratore Angelo Marchi: l’ultimo a destra nella foto in cui compaiono anche, da sinistra, Roberta Tonelli (Customer Service), Elena Amendola (Back office commerciale), Andrea Lombardino (Responsabile commerciale Centro-Sud Italia), Francesco Rigo (Responsabile commerciale Nord Italia) e Claudia Marchi (Company Owner). Oggi come ieri l’obiettivo è aiutare i clienti a essere conformi alle severe normative che regolamentano il mercato farmaceutico e il trasporto di merci pericolose, proponendo esclusivamente prodotti dagli elevati standard, certificati e validati per garantire sempre la massima sicurezza e qualità. Tra questi figurano i sistemi isotermici per il trasporto di medicinali a temperatura controllata, borse isotermiche per il trasporto di campioni da parte degli informatori scientifici del farmaco, registratori di temperatura per il monitoraggio delle spedizioni anche in tempo reale e soluzioni di imballaggio avanzate. Un esempio è rappresentato dai datalogger (dispositivi utilizzati per memorizzare dati) di Sensitech, calibrati al 100% e testati prima della vendita.

Quattro fattori di successo

“Riusciamo a garantire sicurezza ed efficienza – si legge in una nota aziendale di Air Sea Italia – concentrandoci su quattro punti fondamentali: sicurezza della continuità nelle forniture; servizio completo (Sensitech propone soluzioni per il monitoraggio dei farmaci sia a magazzino sia in transito via terra/aria/mare); copertura globale (presenza in tutto il mondo); elevata qualità (numerose certificazioni, sia di Sensitech che dei suoi prodotti)”.

Quanto al primo punto Air Sea Italia rimarca che sinora le forniture di registratori di temperatura e umidità a marchio Sensitech non hanno subito impatti significativi causati dalla pandemia: “il gruppo – prosegue la nota – dispone di quattordici stabilimenti produttivi sparsi nel mondo che adattano la propria capacità produttiva a seconda delle esigenze”.

Un capitolo a parte riguarda gli imballi. Quelli di Air Sea Containers si differenziano per varietà, qualità, sicurezza e affidabilità: sono oltre 700 le soluzioni per merci pericolose, quasi tutte omologate UN per contenere i gruppi di imballaggio I, II e III, semplificando la scelta da parte dell’utente. Gli imballi omologati UN sono testati, approvati e certificati da enti indipendenti e il marchio Air Sea Containers è riconosciuto a livello mondiale: così il cliente superare agilmente i controlli doganali.

Nuovi prodotti nella catena del freddo farmaceutica

Nel 2022 l’offerta dei registratori di temperatura si è ampliata con il TempTale Ultra BLE, un datalogger Bluetooth che fornisce alcuni ulteriori vantaggi wireless. Si tratta di un dispositivo di nuova generazione che consente di effettuare controlli di temperatura touchless delle spedizioni dell’ultimo miglio nel settore delle scienze della vita. Con questo dispositivo i prodotti più sensibili sono conservati, spediti e ricevuti entro il loro intervallo di temperatura ideale o identificati facilmente se le temperature hanno superato i limiti di allarme. Il design sottile si adatta agli imballaggi più piccoli, rendendo il TempTale Ultra BLE ideale per i kit clinici, le spedizioni di laboratorio e biologiche e l’ultimo miglio diretto al paziente, alle farmacie, agli ospedali e agli studi medici. I principali vantaggi offerti da questa tecnologia sono:

comoda visualizzazione dello status di allarme della temperatura nell’ app mobile TempTale o tramite l’ampio schermo LCD del dispositivo di monitoraggio

un’applicazione mobile intuitiva garantisce agli autisti che si occupano delle consegne la possibilità di controllare in modo agevole le condizioni del prodotto senza aprire il pacco

miglioramento della compliance dei destinatari grazie al caricamento ininterrotto dei dati crittografati dall’app mobile al software ColdStream Select per soddisfare il 21 CFR Parte 11

file PDF protetti facilmente inoltrati alla qualità da uno smartphone iOS o Android

l’USB secondaria è disponibile per il download dei dati o la riprogrammazione tramite un PC, per i partner senza smartphone