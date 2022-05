Assobiotec, al via un accordo con Campus biotech digital per potenziare le competenze nel biofarmaceutico

Assobiotec ha siglato un accordo con Campus Biotech Digital, realtà pubblico-privata fondata da un consorzio di aziende farmaceutiche europee che ha l’obiettivo di far crescere le competenze in ambito biofarmaceutico, fornendo una formazione innovativa e costruita sulle specifiche esigenze del comparto.

Accordo triennale

L’accordo prevede una collaborazione di tre anni durante i quali il personale delle imprese biotech aderenti e giovani laureati selezionati dalle imprese potranno accedere a percorsi di formazione nell’ambito della produzione biotecnologica, sviluppando uno specifico set di competenze, adeguato a rispondere alle necessità di un mercato in continua e rapida evoluzione. Sono 13 i corsi attualmente previsti all’interno di un percorso di formazione triennale. Tra i principali focus: Ecosistema della produzione biofarmaceutica, Controllo di qualità, Bioprocess Data Analyst e Supply Chain.

Formazione digitale

La formazione sarà erogata in modalità digital, con una particolare attenzione all’individuazione delle soluzioni più indicate per consentire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, tra workshop digitali della durata di due ore, moduli immersivi e momenti di condivisione di esperienze e competenze. Tessuto produttivo innovativo “L’accordo che sigliamo oggi con Campus Digital Biotech rappresenta un contributo per la creazione di un tessuto produttivo nazionale sulla frontiera dell’innovazione. – dichiara Riccardo Palmisano Presidente di Assobiotec-Federchimica – Se il Paese vuole essere pronto a cogliere l’opportunità offerta dalle risorse del Pnrr ed a competere in questo settore, deve anche attrezzarsi affinché il capitale umano in esso impiegato sia pronto ad affrontare tutte le sfide che i rapidi cambiamenti in atto ci porteranno ad affrontare. Un ulteriore passo concreto per migliorare l’ecosistema italiano delle Scienze della Vita e rendere più autonomo e indipendente il sistema produttivo del nostro Paese”.

Competenze specialistiche

“Con questa partnership, il comparto biotech acquisisce una formazione ultra innovativa e competenze specialistiche, rafforzando così la rete di esperti che possono mettere a frutto il proprio talento lungo l’intera catena del valore della bioproduzione, a livello internazionale.” sottolinea Karim Vissandjee, Ceo di Campus Biotech Digital.