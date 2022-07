AstraZeneca acquisisce TeneoTwo e il suo attivatore di cellule T CD19/CD3 per 1,26 miliardi di dollari

AstraZeneca acquisisce TeneoTwo per 1,26 miliardi di dollari. L’accordo include il trattamento sperimentale per un tipo di linfoma non Hodgkin a cellule B recidivante e refrattario e punta a diversificare la pipeline di AstraZeneca per affrontare un ampio spettro di tumori del sangue, dopo il successo di Calquence (acalabrutinib).

Il TNB-486

L’acquisizione mira ad accelerare lo sviluppo dell’attivatore di cellule T CD19/CD3 in fase I (TNB-486), un potenziale nuovo medicinale per le neoplasie ematologiche delle cellule B, inclusi il linfoma diffuso a grandi cellule B e il linfoma follicolare. I linfociti T sono molecole bispecifiche progettate per attivare e reindirizzare le cellule T del sistema immunitario per riconoscere e uccidere le cellule tumorali. Legandosi sia al CD19, un antigene espresso sui linfociti B, sia al recettore CD3 sui linfociti T, TNB-486 attiva e recluta i linfociti T nei tumori che esprimono CD19 dove possono suscitare una risposta immunitaria.

L’accordo

AstraZeneca acquisirà tutte le azioni di TeneoTwo in cambio di un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari alla chiusura dell’accordo. La società effettuerà ulteriori pagamenti contingenti relativi a obiettivi di ricerca e sviluppo, fino a 805 milioni di dollari, altri legati al raggiungimento di obiettivi commerciali, fino a 360 milioni di dollari, ai detentori di azioni di TeneoTwo. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle autorizzazioni regolamentari. La società specifica che l’accordo non ha alcun impatto sulle linee guida finanziarie di AstraZeneca per il 2022.

La sperimentazione

“Reindirizzando la risposta immunitaria naturale del corpo alle neoplasie dei linfociti B bersaglio – ha commentato Anas Younes, senior vice president Hematology R&D di AstraZeneca – il TNB-486 da solo o in combinazione con la terapia mirata al CD20 potrebbe potenzialmente approfondire le risposte cliniche e migliorare i risultati dei pazienti. Riteniamo che questa molecola innovativa, progettata per ottimizzare la finestra terapeutica dell’attivazione dei linfociti T, ci consentirà di esplorare nuove combinazioni che hanno il potenziale per diventare nuovi standard di cura in questo contesto”.

Foto: Sede AstraZeneca