Bayer inaugura la nuova sede al Mind di Milano

Con uno sguardo verso l’orizzonte futuro e un piede ancora nella tradizione, Bayer ha inaugurato la nuova sede al Mind, Milano Innovation District. L’azienda, presente in Italia da oltre 125 anni, entra così in un ecosistema che riunisce imprese, università, centri di ricerca, poli ospedalieri e startup, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra scienza, tecnologia e impresa. La scelta di Mind si inserisce nella strategia di Bayer di rafforzare le collaborazioni e accelerare i percorsi di innovazione nel campo delle Life Science.

“È molto più di un semplice cambio di indirizzo: rappresenta la Bayer di oggi e la direzione che abbiamo scelto per il futuro”, afferma Arianna Gregis, amministratrice delegata di Bayer Italia. “Continuiamo la nostra storia a Milano, in un luogo che fa dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Essere parte di questo ecosistema ci permette di rafforzare il dialogo con realtà diverse, sviluppare nuove sinergie e accelerare percorsi di innovazione capaci di generare valore per le persone, per il sistema sanitario e per il Paese”.

U nuovo modo di lavorare

La nuova sede occupa quasi 4 mila metri quadrati distribuiti su due livelli di Mind Horizon, una superficie paragonabile a quella dell’Arena del Colosseo. Gli spazi sono stati progettati per accompagnare l’evoluzione del modello organizzativo di Bayer, basato sul Dynamic shared ownership (Dso).

Il modello punta a rendere l’organizzazione più agile e veloce, attraverso team autonomi e cross-funzionali, responsabilità condivise e processi decisionali più vicini alle esigenze di clienti e stakeholder. In questo contesto cambia anche il ruolo della leadership, chiamata soprattutto a definire una visione comune e creare le condizioni perché persone e team possano lavorare in modo autonomo ed efficace.

Alimentare nuove connessioni

Gli ambienti della nuova sede alternano aree dedicate alla collaborazione, alla co-creazione e alla socialità a spazi destinati al lavoro individuale e alla concentrazione. L’obiettivo è trasformare gli uffici in un ambiente capace di favorire l’incontro tra competenze e funzioni diverse.

“Per noi l’innovazione nasce dall’energia delle persone: dalle loro idee, dalla passione e dal talento che mettono ogni giorno in ciò che fanno”, sottolinea Gregis. “La nuova sede è il luogo in cui questo patrimonio può esprimersi al meglio, alimentando nuove connessioni per affrontare insieme le sfide del domani”.

Horizon, tra sostenibilità e tecnologia

La sede Bayer è ospitata in Horizon, edificio in legno alto circa 53 metri, presentato come il più alto in Italia realizzato con questa tecnologia costruttiva e tra i più innovativi d’Europa.

L’edificio è certificato Leed e integra soluzioni orientate alla riduzione dell’impatto ambientale, tra cui sistemi intelligenti in grado di modulare l’utilizzo delle risorse in funzione dell’effettiva occupazione degli ambienti. Tecnologia ed ergonomia sono integrate negli spazi con l’obiettivo di migliorare l’esperienza quotidiana delle persone.

La nuova sede rappresenta quindi non solo un trasferimento degli uffici, ma un tassello della trasformazione organizzativa di Bayer. L’ingresso nel distretto milanese dell’innovazione punta a rafforzare la presenza dell’azienda nell’ecosistema delle Life Science e a creare nuove opportunità di collaborazione tra ricerca, tecnologia e impresa.