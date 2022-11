Biogen nomina Christopher Viehbacher (ex Sanofi) nuovo presidente e ceo

Christopher A. Viehbacher è stato nominato presidente e amministratore delegato di Biogen dal consiglio di amministrazione, a partire dal prossimo 14 novembre. Prenderà il posto di Michel Vounatsos, che guida l’azienda dal 2017.

La carriera

Viehbacher ha una grande esperienza internazionale in grandi farmaceutiche e biotecnologiche. Dopo 20 anni con GlaxoSmithKline, ha ricoperto il ruolo di ceo globale di Sanofi per sei anni, durante i quali ha lavorato alla crescita delle partnership, come quella con Regeneron per Dupixent, alla specializzazione nelle malattie rare e ad acquisizioni come quella di Genzyme.

Investire in innovazione

Dopo aver lasciato Sanofi, nel 2014, Viehbacher ed Ernesto Bertarelli hanno co-fondato Gurnet Point Capital, un fondo di investimento sanitario con sede a Cambridge, che ha portato alla creazione e al continuo sviluppo di molte aziende innovative. Ha ricevuto numerosi premi tra i quali la Légion d’Honneur dalla Francia.

L’ingresso in Biogen

“Chris è il raro dirigente farmaceutico – ha commentato Stelios Papadopoulos, presidente del Consiglio di Biogen – che ha una profonda comprensione delle complessità legate alla gestione di un business farmaceutico globale multimiliardario, nonché un profondo apprezzamento per il valore dell’innovazione. È stata la combinazione di questi attributi che gli ha permesso di girare intorno a Sanofi e lasciarsi alle spalle un’azienda migliore rispetto a quella che ha ereditato. Non vedo l’ora che Chris conduca Biogen al prossimo capitolo della sua evoluzione e, a nome del consiglio, prometto il nostro sostegno al suo impegno. Voglio ringraziare Michel per il suo contributo significativo a Biogen e per il suo appassionato impegno nella nostra missione. Lascerà Biogen con solide basi per la crescita. Apprezziamo il fatto che Michel rimarrà in azienda per un periodo di tempo limitato per garantire una transizione senza intoppi”.

Soddisfare i bisogni dei pazienti

“È sia un onore – ha detto Viehbacher – sia un’entusiasmante opportunità entrare a far parte del team di Biogen. Ammiro molto questa azienda per la sua determinazione e resilienza nello sperimentare nuovi importanti farmaci per affrontare alcune delle condizioni più difficili e impegnative dell’assistenza sanitaria. Sono ispirato dalla missione di Biogen e dal potenziale non sfruttato e non vedo l’ora di lavorare con il team per costruire un’azienda ancora più forte a beneficio dei pazienti, delle parti interessate e degli investitori”.

Nuove sfide

“È stato un privilegio guidare questa grande azienda – ha dichiarato il presidente uscente Vounatsos – e lavorare con così tante persone eccezionali per quasi sei anni. Con 30 programmi clinici, 12 dei quali in fase 3 o archiviati, Biogen è a un punto di svolta importante nella scoperta e nello sviluppo di farmaci per il Snc. Sono fiducioso che Chris sarà un eccellente nuovo leader di Biogen. Con diverse potenziali scoperte all’orizzonte in aree con bisogni altamente insoddisfatti, credo che il meglio debba ancora venire per Biogen e i suoi pazienti”.