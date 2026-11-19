Il tumore del pancreas resta una delle sfide più complesse dell’oncologia contemporanea. Una neoplasia aggressiva, spesso diagnosticata quando la malattia è già in fase avanzata, per la quale le possibilità terapeutiche sono ancora limitate. In Italia, secondo le stime per il 2025, si registrano circa 14.270 nuove diagnosi ogni anno, mentre la sopravvivenza a cinque anni si attesta intorno all’11-12%, scendendo fino al 3% nei pazienti con malattia metastatica. Numeri che restituiscono la dimensione di un bisogno clinico ancora largamente insoddisfatto.

È in questo scenario che si inserisce l’impegno di Servier, gruppo farmaceutico internazionale che ha individuato nell’oncologia uno dei principali ambiti di investimento e sviluppo, con particolare attenzione ai tumori rari e difficili da trattare. Tra questi, proprio il carcinoma pancreatico, sul quale l’azienda è impegnata da anni nella ricerca di nuove soluzioni terapeutiche.

Un percorso che ha registrato un recente avanzamento anche in Italia: il 15 ottobre 2026 il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l’estensione dell’indicazione di irinotecano liposomiale pegilato (Nal-IRI) al trattamento di prima linea del tumore del pancreas, ampliando le possibilità di impiego di un farmaco già utilizzato in seconda linea.

“Abbiamo creduto molto nella possibilità di studiare questa tecnologia e di renderla disponibile ai pazienti fin dalla prima linea di trattamento”, spiega Morena Caira, Medical Affairs Director di Servier Italia. “Tale approvazione consente di arricchire l’armamentario terapeutico a disposizione dei clinici in un contesto nel quale, fino a oggi, le opzioni sono state molto limitate”.

Una malattia difficile da diagnosticare e da trattare

A rendere particolarmente complessa la gestione del carcinoma pancreatico contribuiscono diversi fattori, a partire dalla difficoltà di intercettare la malattia nelle fasi iniziali. La posizione anatomica del pancreas e la scarsa specificità dei primi sintomi fanno sì che, in oltre l’80% dei casi, la diagnosi arrivi quando il tumore non è più operabile.

“È una malattia subdola, che nelle fasi iniziali può non dare alcun segnale”, osserva Caira. “Quando compaiono sintomi come una profonda stanchezza o i primi dolori addominali, spesso ci troviamo già di fronte a una malattia avanzata. Questo rende particolarmente difficile intervenire tempestivamente”.

Alla diagnosi tardiva si aggiunge la complessità biologica del tumore. Il carcinoma pancreatico è infatti caratterizzato da un microambiente particolarmente denso e fibroso, che può ostacolare la penetrazione dei farmaci e contribuire alla resistenza ai trattamenti. Un ulteriore elemento di difficoltà è rappresentato dall’eterogeneità molecolare della neoplasia, che ha finora limitato l’impatto delle terapie a bersaglio molecolare rispetto a quanto osservato in altri tumori.

“Il tumore del pancreas è uno degli ambiti oncologici nei quali fare ricerca comporta un rischio particolarmente elevato”, sottolinea Caira. “Negli ultimi vent’anni sono stati molti di più gli studi di fase III falliti rispetto a quelli che hanno avuto successo. Investire in questa patologia significa quindi accettare tempi lunghi, un’elevata complessità scientifica e la possibilità che i risultati non arrivino”.

Dalla seconda alla prima linea: la novità terapeutica

In questo contesto si colloca lo sviluppo di Nal-IRI, una formulazione liposomiale pegilata di irinotecano, che rappresenta uno degli avanzamenti terapeutici introdotti negli ultimi anni nel trattamento del carcinoma pancreatico metastatico. Il farmaco utilizza una tecnologia che racchiude il principio attivo all’interno di liposomi, piccole vescicole lipidiche progettate per modificarne la distribuzione nell’organismo. L’obiettivo è migliorare la biodistribuzione e le caratteristiche farmacocinetiche del chemioterapico, tenendo conto delle peculiarità del microambiente tumorale pancreatico. “Siamo partiti da un chemioterapico conosciuto, l’irinotecano, e attraverso la nanotecnologia liposomiale è stato possibile sviluppare una formulazione con caratteristiche di distribuzione differenti rispetto al farmaco tradizionale”, chiarisce Caira.

Già disponibile in Italia per il trattamento di seconda linea, Nal-IRI ha ora ottenuto il via libera di Aifa all’estensione dell’indicazione anche alla prima linea, in associazione con altri chemioterapici. Secondo Caira, il significato della nuova indicazione va letto soprattutto alla luce della scarsità di alternative terapeutiche disponibili. “Poter utilizzare questa tecnologia fin dall’inizio del percorso di trattamento significa offrire ai clinici un’ulteriore possibilità.”.

L’approvazione rappresenta dunque un ulteriore tassello nell’evoluzione delle strategie terapeutiche per una patologia nella quale ogni avanzamento assume un peso particolare.

L’oncologia al centro degli investimenti

L’impegno nel carcinoma pancreatico si inserisce in una strategia più ampia che vede l’oncologia assumere un ruolo crescente nelle attività di Servier. Una scelta sostenuta anche dal particolare modello di governance del Gruppo, controllato da una Fondazione non profit, la Fondation Internationale de Recherche Servier, chepermette di programmare gli investimenti con un orizzonte di lungo periodo e di concentrarsi soprattutto sulle neoplasie rare e difficili da trattare, dove persistono importanti bisogni medici insoddisfatti.

“La nostra governance ci consente di affrontare progetti di ricerca che richiedono tempo e comportano un’assunzione di rischio significativa”, racconta Caira, entrata in Servier Italia nel maggio 2026 dopo una lunga esperienza clinica e nell’industria farmaceutica, prevalentemente in ambito ematologico e oncologico. “Il pancreas è probabilmente uno degli esempi più concreti di ciò che significa investire in una patologia complessa, nella quale i risultati della ricerca non sono mai scontati”.

Non solo pancreas: l’impegno nei tumori gastrointestinali e nella medicina di precisione

Il carcinoma pancreatico rappresenta uno dei principali ambiti di attenzione, ma non esaurisce l’attività oncologica di Servier. Da oltre dieci anni l’azienda è presente nel trattamento dei principali tumori gastrointestinali, con un portfolio di terapie per le fasi avanzate del carcinoma colorettale, del tumore gastrico e del colangiocarcinoma.

“Lavorare nelle linee avanzate significa confrontarsi con pazienti che hanno alle spalle una lunga storia di malattia e di terapie”, spiega Caira. “La sfida non è soltanto individuare trattamenti efficaci, ma farlo tenendo conto della fragilità di queste persone e della necessità di preservarne, per quanto possibile, la qualità di vita”.

Accanto allo sviluppo di nuove formulazioni chemioterapiche, l’azienda guarda alla medicina di precisione. È il caso del colangiocarcinoma, nel quale Servier è presente con una terapia mirata alle alterazioni del gene IDH1, espressione di un approccio che punta a selezionare i trattamenti anche sulla base delle caratteristiche molecolari della neoplasia.

Il percorso di crescita riguarda più in generale l’intera area oncologica, inclusi i tumori ematologici e cerebrali, con l’obiettivo di ampliare le opportunità terapeutiche nei contesti in cui le alternative restano insufficienti.

Oltre la ricerca, con e per i pazienti

In occasione della Giornata mondiale del tumore del pancreas, il 19 novembre, Servier Italia aderirà alla campagna Facciamo luce sul tumore del pancreas promossa dall’Associazione NastroViola, illuminando di viola la propria sede, un gesto simbolico per richiamare l’attenzione su una patologia ancora caratterizzata da elevati bisogni clinici e assistenziali.

“È innanzitutto un messaggio di vicinanza ai pazienti e a chi vive accanto a loro”, afferma Caira. “Accendiamo la luce per continuare a mantenere alta l’attenzione su una patologia per la quale è fondamentale non smettere di investire in ricerca”.

L’impegno dell’azienda si estende anche al coinvolgimento diretto della comunità dei pazienti attraverso iniziative come il Patient Advisory Council, comitato consultivo internazionale permanente, che contribuisce a integrare la prospettiva dei pazienti nelle attività di ricerca, nei programmi di supporto e nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione.

«Un approccio che riconosce come l’innovazione oncologica non si esaurisca nella disponibilità di nuovi farmaci, ma debba rispondere anche ai bisogni concreti delle persone, dall’accesso alle cure alla qualità di vita, fino al supporto lungo tutto il percorso di malattia», conclude Caira.