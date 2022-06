Cambio ai vertici di Novartis Italia: Valentino Confalone è il nuovo country president

Avvicendamento ai vertici di Novartis in Italia. Valentino Confalone è stato nominato Country president di Novartis in Italia, subentrando a Pasquale Frega, chiamato a ricoprire un nuovo incarico internazionale all’interno del Gruppo Novartis.

Nuova sfida

“Guidare una organizzazione come Novartis in Italia che ho sempre apprezzato per la sua forte propensione all’innovazione e la sua mission di migliorare la vita delle persone, mi rende davvero orgoglioso. È una nuova sfida professionale che vivo con entusiasmo e senso di responsabilità, consapevole delle sfide che il settore della salute sta affrontando, ma anche delle straordinarie opportunità offerte dallo sviluppo scientifico-tecnologico che consentirà di assicurare a sempre più pazienti soluzioni dal valore aggiunto, impensabili fino a qualche tempo fa” dichiara Valentino Confalone.

Il profilo

Confalone proviene da Gilead Sciences Italia, azienda di cui è stato General Manager dal 2017. In precedenza, Confalone ha ricoperto incarichi internazionali in diverse realtà del settore farmaceutico, a partire da Schering Plough Spagna, per proseguire con Bristol-Myers Squibb, in Francia, Portogallo e a livello europeo, fino alla responsabilità di Head of Europe di Dompé Biotech.

Laureato in Economia presso l’Università Federico II di Napoli, Valentino Confalone ha conseguito un master in Relazioni internazionali e un MBA presso IESE Business School di Barcellona.

Per Frega un ruolo internazionale

Pasquale Frega, dal 2018 alla guida di Novartis Italia nel ruolo di Country President Novartis Italia e Amministratore Delegato Novartis Farma, assumerà, a partire da luglio 2022, la responsabilità di President, Innovative Medicines (IM) LACan (Latin America & Canada) di Novartis.

Bilancio di quattro anni

Negli oltre quattro anni al vertice di Novartis in Italia, l’azienda ha rafforzato la propria leadership nel panorama farmaceutico nazionale, consolidando il proprio profilo di protagonista dell’innovazione e rafforzando la sua reputazione. Con Pasquale Frega, Novartis ha anche intrapreso un profondo rinnovamento organizzativo volto a sostenere la sanità italiana e le sue realtà territoriali nel suo processo di trasformazione. Altrettanto significativo l’impegno nel sostenere lo sviluppo delle risorse umane dell’azienda, concentrandosi sull’empowerment, il lavoro di squadra, la valorizzazione della diversità e la leadership femminile.