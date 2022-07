Cambio ai vertici di Roche, Thomas Schinecker sarà il nuovo ceo da marzo 2023

Dal prossimo anno Roche avrà un nuovo ceo e un nuovo presidente. A partire dal 15 marzo 2023, Thomas Schinecker sarà il nuovo amministratore delegato, già ceo della divisione Diagnostica, succedendo a Severin Schwan che sarà proposto come nuovo presidente del cda. Christoph Franz ha, infatti, deciso di non candidarsi alla rielezione di presidente del consiglio di amministrazione, durante l’assemblea generale che si terrà a marzo 2023.

Le dimissioni di Franz

Christoph Franz è stato eletto nel consiglio di amministrazione di Roche nel 2011 e ne è presidente dal 2014. “Dopo aver servito dodici anni nel consiglio di amministrazione, nove dei quali come presidente – ha detto Franz – ho deciso di non candidarmi alla rielezione nel consiglio l’anno prossimo. Abbiamo raggiunto molti traguardi importanti e con la conclusione del 125esimo anniversario di Roche, è ora il momento giusto per un cambio di leadership. Sono orgoglioso del contributo significativo che Roche ha dato alla lotta alla pandemia negli ultimi due anni e mezzo. Sono inoltre lieto che abbiamo potuto garantire stabilità a lungo termine nella nostra struttura azionaria con il riacquisto di azioni Roche da Novartis. Con le forti pipeline di prodotti innovativi nelle nostre attività farmaceutiche e diagnostiche, siamo pronti per una crescita continua in futuro”.

Il nuovo ceo

Thomas Schinecker, nuovo ceo dal prossimo anno, ha conseguito un dottorato di ricerca in Biologia molecolare e ha lavorato per Roche in diverse posizioni dirigenziali dal 2003. Nell’agosto 2019 è diventato capo della divisione Diagnostica e membro del Corporate executive committee. “Sono profondamente onorato della decisione del consiglio – ha commentato Thomas Schinecker – e della fiducia riposta in me. Sono lieto di continuare a lavorare a stretto contatto con i colleghi di Roche e il Corporate executive committee. Come abbiamo fatto negli ultimi 125 anni, sono entusiasta delle innovazioni future che porteremo ai pazienti di tutto il mondo”.

Il nuovo presidente

Il Consiglio di amministrazione di Roche proporrà Severin Schwan come nuovo presidente, durante l’assemblea generale del 14 marzo 2023. Severin Schwan è membro del Corporate executive committee dal 2006 e ricopre la carica di ceo dell’azienda dal 2008. È stato membro del consiglio di amministrazione di Roche dal 2013. “Ho molto apprezzato la stretta e fiduciosa collaborazione con Christoph – ha commentato Severin Schwan – e vorrei ringraziarlo. Sono onorato di candidarmi alla carica di presidente del consiglio di amministrazione di Roche e continuerò a dedicare tutti i miei sforzi al futuro di questa azienda. Sono molto lieto che il consiglio abbia nominato Thomas nuovo ceo di Roche. È un successore altamente qualificato che ha lavorato per Roche in posizioni di leadership in tutto il mondo per vent’anni. Thomas ha creato con successo la nostra divisione Diagnostica per il futuro. Sotto la sua guida, anche la nostra organizzazione di diagnostica ha dato un contributo considerevole nella lotta alla pandemia di Covid-19”.