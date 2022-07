Cancro alla prostata, Msd stringe accordo con Orion da 290 milioni di dollari per lo sviluppo di un farmaco sperimentale

Msd ha stretto un accordo globale con Orion Corporation per lo sviluppo e la commercializzazione del farmaco sperimentale ODM-208 e di altri trattamenti che prendono di mira il citocromo P450 11A1 (CYP11A1), un enzima importante nella produzione di steroidi. Msd effettuerà un pagamento anticipato a Orion di 290 milioni di dollari, dei quali circa 220 milioni di euro come proventi al momento della firma e circa 60 milioni di euro sono riservati per coprire la quota di Orion del costo di sviluppo dell’ODM-208 che sarà maturato in futuro. Orion sarà responsabile della produzione della fornitura clinica e commerciale.

Il farmaco oggetto dell’accordo

ODM-208 è un inibitore orale non steroideo del CYP11A1 attualmente in fase di valutazione in uno studio clinico (fase 2) per il trattamento di pazienti con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC). Inibendo l’attività dell’enzima CYP11A1, il farmaco è progettato per sopprimere la produzione di tutti gli ormoni steroidei e dei loro precursori che possono attivare la via di segnalazione del recettore degli androgeni. A livello globale, il cancro alla prostata è il secondo tumore più comune nelle persone assegnate alla nascita di sesso maschile, con una stima di 1,4 milioni di pazienti diagnosticati in tutto il mondo nel 2020. Si stima che circa il 10-20% dei pazienti con carcinoma prostatico avanzato svilupperà la CRPC entro cinque anni e l’84% di questi pazienti può sviluppare metastasi al momento della diagnosi di CRPC. I pazienti con carcinoma prostatico avanzato hanno una prognosi particolarmente sfavorevole e il tasso di sopravvivenza a cinque anni rimane basso.

Il contratto

Il contratto offre a entrambe le parti un’opzione per convertire l’accordo iniziale di co-sviluppo e co-commercializzazione in una licenza esclusiva globale a Msd che, se deciderà di esercitarla, dovrà assumersi la piena responsabilità di tutte le spese di sviluppo e commercializzazione maturate e future associate al programma. Orion avrebbe diritto a ricevere pagamenti intermedi associati ai progressi nello sviluppo e nella commercializzazione di ODM-208, nonché royalties a due cifre sulle vendite se il prodotto venisse approvato.

R&D sul cancro alla prostata

“Il targeting del CYP11A1 fornisce un approccio convincente alla soppressione della produzione di ormoni steroidei, un fattore chiave del cancro alla prostata – ha affermato Dean Y. Li, presidente di Msd Research Laboratories -. Riteniamo che ODM-208 abbia il potenziale per integrare il nostro programma esistente sul cancro alla prostata e non vediamo l’ora di lavorare con il team di Orion”.