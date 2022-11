Car-T, AstraZeneca acquisisce la biotech Neogene Therapeutics per 320 milioni di dollari

Accordo di acquisizione raggiunto tra la società farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca e Neogene Therapeutics, biotech in fase clinica pioniera nella scoperta, nello sviluppo e nella produzione di terapie per i recettori delle cellule T di nuova generazione (TCR- Ts) che offrono un nuovo approccio di terapia cellulare per colpire il cancro.

I termini finanziari dell’acquisizione

L’acquisizione di tutte le azioni in circolazione di Neogene avverrà per un corrispettivo totale fino a 320 milioni di dollari, in contanti e debiti. È previsto un pagamento iniziale di 200 milioni di dollari a chiusura dell’operazione e un ulteriore importo fino a 120 milioni in base a traguardi contingenti e non contingenti. La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2023, ha affermato AstraZeneca, aggiungendo che la transazione non influisce sulla sua guidance finanziaria per il 2022. Al completamento della transazione, Neogene opererà come una consociata interamente controllata, con sedi ad Amsterdam, Paesi Bassi, e Santa Monica, California, USA.

Nuova modalità terapeutica contro ilo cancro

I TCR-Ts stanno emergendo come una promettente modalità terapeutica nel trattamento del cancro. La maggior parte degli attuali approcci di terapia cellulare in oncologia si concentra sulla modifica delle cellule T del sistema immunitario per riconoscere le proteine ​​espresse sulla superficie delle cellule tumorali. Al contrario, i TCR-T possono riconoscere bersagli intracellulari, comprese mutazioni specifiche del cancro, sbloccando potenzialmente bersagli precedentemente inaccessibili utilizzando terapie cellulari.

Terapie con ricettori delle cellule T

“Siamo entusiasti di collaborare con AstraZeneca – ha commentato Carsten Linnemann, chief executive officer, Neogene – verso la nostra missione condivisa di trasformare le opzioni terapeutiche per i pazienti con tumori solidi utilizzando terapie con recettori delle cellule T di nuova generazione. La nostra esperienza, il portafoglio clinico e le tecnologie della piattaforma in questo settore, combinati con la leadership di AstraZeneca in oncologia e l’impronta globale, ci consentono di essere ben posizionati per tradurre la scienza pionieristica in nuovi trattamenti per i tumori difficili da trattare”.

Come nasce Neogene

Neogene è stata fondata dai veterani della terapia cellulare, il ceo Carsten Linnemann e Ton Schumacher, presidente del comitato consultivo scientifico di Neogene e ricercatore principale presso il Netherlands Cancer Institute, e Arie Belldegrun, fondatore di Kite Pharma e co-fondatore e presidente esecutivo di Allogene Therapeutics.

Terapia cellulare oncologica

“Questa acquisizione rappresenta un’opportunità unica per riunire la scienza innovativa e gli esperti leader nella biologia dei recettori delle cellule T – ha aggiunto Susan Galbraith, executive vice president Oncology di AstraZeneca – e nella produzione di terapia cellulare insieme al nostro team interno di terapia cellulare oncologica, aprendo nuovi modi per colpire il cancro. Le principali capacità di scoperta di TCR di Neogene e la vasta esperienza di produzione completano la capacità di terapia cellulare che abbiamo sviluppato negli ultimi tre anni e ci consentono di accelerare lo sviluppo di terapie cellulari potenzialmente curative a beneficio dei pazienti”.

La ricerca di Astrazeneca

AstraZeneca sta costruendo un portafoglio di terapie cellulari che mira a potenziare ed equipaggiare le cellule T del sistema immunitario, per combattere più efficacemente il cancro. I loro team di ricerca stanno esplorando nuovi modi per mirare e armare i Car-T per aumentare la loro efficacia nei tumori solidi e lavorare per progettare terapie pronte per il paziente già sviluppate dalle cellule di donatori sani.