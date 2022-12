Car-T, Kite (Gilead) conclude l’anno con l’acquisizione di Tmunity Therapeutics

Nuovo colpo messo a segno da Kite, una società di Gilead Company. Dopo le acquisizioni degli ultimi mesi improntate a rinforzare la presenza nel settore Car-T, Kite ha concluso il 2022 acquisendo Tmunity Therapeutics, una società privata di biotecnologie in fase clinica focalizzata su terapie e tecnologie Car-T di nuova generazione. L’acquisizione aggiunge maggiori risorse nella pipeline, amplia la capacità della piattaforma e promuove un accordo strategico di ricerca e licenza con l’Università della Pennsylvania (Penn). L’operazione sarà conclusa entro il primo trimestre 2023, data entro la quale Kite comprerà tutte le azioni in circolazione di Tmunity.

I termini dell’accordo

Kite acquisirà i programmi preclinici e clinici, inclusa una piattaforma tecnologica Car-t che potenzialmente potrebbe essere applicata a una varietà di tipologie per migliorare l’attività antitumorale, nonché processi di produzione rapidi. Non è inclusa nell’accordo la parte riguardante l’antigene di membrana prostatico specifico (Psma) e l’antigene delle cellule staminali prostatiche (Psca) di Tmunity che saranno scorporate.

La collaborazione con l’Università della Pennsylvania

Kite si assumerà la responsabilità di continuare la collaborazione di ricerca e sviluppo tra Tmunity e Penn, nota anche come Amended Research License Agreement (Arla), che include finanziamenti per la ricerca oltre ad opzioni e licenze per alcuni rami di ingegneria e tecnologie di produzione. L’Arla sarà prorogata fino al 2026 con la possibilità di estendere ulteriormente l’accordo.

Le terapie cellulari

“Kite ha dimostrato la capacità di scalare globalmente la terapia cellulare – ha affermato il fondatore di Tmunity, Carl June, professore di Immunoterapia presso la Perelman School of Medicine di Penn e direttore del Penn’s Center for Cellular Immunotherapies – e affrontare le sfide e le opportunità uniche rappresentate dalla terapia cellulare, che sono molto diverse in modo materiale rispetto ai tradizionali approcci farmaceutici o biotecnologici. La singolare attenzione di Kite alla terapia cellulare li rende unici e particolarmente agili”.

La piattaforma

“Crediamo che l’impatto che la terapia cellulare sta avendo per i pazienti oggi sia solo l’inizio di ciò che è possibile – ha affermato Christi Shaw, amministratore delegato di Kite – e il team di Kite è entusiasta di unire le forze con i ricercatori di Tmunity che stanno rapidamente portando avanti la ricerca sulla terapia cellulare dai laboratori alla clinica attraverso la loro partnership unica con l’Università della Pennsylvania. Insieme, portiamo una profonda comprensione della terapia cellulare come piattaforma efficace e, combinata con la scala globale leader del settore di Kite, abbiamo collettivamente un obiettivo unico: utilizzare la terapia cellulare per sviluppare potenziali cure e portarle ai pazienti il più rapidamente possibile possibile”.