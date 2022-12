Chirurgia endoluminale, Boston Scientific compra Apollo Endosurgery per circa 615 milioni di dollari

Boston Scientific Corporation ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Apollo Endosurgery, una società di tecnologia medica specializzata nelle terapie poco invasive per il tratto gastrointestinale. Boston Scientific pagherà 10 dollari per azione, ovvero il valore aziendale di circa 615 milioni di dollari.

La transazione

Boston Scientific prevede di completare la transazione nella prima metà del 2023, previa attuazione delle consuete condizioni di chiusura. L’impatto sull’utile per azione rettificato di Boston Scientific dovrebbe essere irrilevante nel 2023 e accrescitivo in seguito. Si prevede che l’impatto sugli utili per azione Gaap sarà meno accrescitivo o più diluitivo, a seconda dei casi, a causa delle spese di ammortamento e degli oneri netti relativi all’acquisizione.

Le prospettive economiche

Si prevede che Apollo Endosurgery possa generare un fatturato netto di circa 76 milioni di dollari nel 2022, come risultato della crescita prevista del suo franchising di sistemi di sutura endoscopica, tra cui il sistema di sutura endoscopica OverStitch, il sistema di sutura endoscopica OverStitch e il sistema endoscopico X-Tack Sistema di fissaggio HeliX.

Il portfolio

Il portfolio di prodotti Apollo Endosurgery comprende dispositivi utilizzati durante le procedure di chirurgia endoluminale (Els) per chiudere i difetti gastrointestinali, gestire le complicanze e favorire la perdita di peso per i pazienti affetti da obesità. L’Els fornisce un’alternativa meno invasiva alla chirurgia tradizione e laparoscopica per i pazienti con malattie del tratto gastrointestinale o obesità patologica, fornendo anche la possibilità di un recupero più rapido e riducendo al minimo i rischi di complicanze chirurgiche.

La chirurgia endoluminale

“La chirurgia endoluminale è un campo emergente e un obiettivo fondamentale per la nostra attività di endoscopia – ha affermato Mike Jones, vicepresidente senior e presidente, Endoscopia, Boston Scientific – e intendiamo espandere le nostre capacità globali in Els con l’innovazione differenziata offerta da Apollo Endosurgery. Continueremo a concentrarci sull’adozione procedurale e sulla formazione professionale in questo spazio entusiasmante. Questa acquisizione ci consente anche di entrare in una nuova adiacenza: il mercato endobariatrico e fornire una crescita forte e continua in tutta la nostra attività”.

Il mercato

Lo scorso luglio, Apollo Endosurgery ha ricevuto l’autorizzazione dalla Food and drug administration (Fda) statunitense per i suoi sistemi Apollo ESG, Apollo ESG Sx, Apollo REVISE e Apollo REVISE Sx, per la gastroplastica endoscopica con sleeve (Esg) e procedure di revisione bariatrica endoscopica. Il portafoglio endobariatrico dell’azienda comprende anche il palloncino intragastrico Orbera per la gestione endoscopica del peso.