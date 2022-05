Codice di condotta Medici di Medicina Generale, un webinar per capire come trattare i dati sanitari tutelando il paziente

Come trattare i dati nel settore sanitario? Come gestirli garantendo la tutela del paziente? E in che modo uniformare principi e regole volti a disciplinare il trattamento di tali dati da parte di medici deputati all’assistenza primaria? A queste domande (e non solo) proverà a rispondere l’evento virtuale dal titolo “Codice di condotta Medici di Medicina Generale: come trattare i dati nel settore sanitario e tutelare il paziente”, organizzato dal team Life Sciences and healthcare di Deloitte Central Mediterranean in media partnership con AboutPharma, che si terrà giovedì 19 maggio dalle 11 alle 13. Il webinar è gratuito: per partecipare è necessaria l’iscrizione (qui il link per registrarsi).

Il codice di condotta

Alla luce dell’art. 40 del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) e delle linee guida di condotta e monitoraggio del Garante europeo, che favoriscono e disciplinano la redazione di codici di condotta, la F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e la F.I.M.P. (Federazione Italiana Medici Pediatri di Libera scelta), con il supporto di Deloitte Italia, hanno lavorato alla redazione del proprio Codice di condotta, destinato ai medici che operano nel settore dell’assistenza primaria (medici di famiglia) e ai pediatri di libera scelta.

A cosa serve

Il codice di condotta costituisce, infatti, il metodo più efficace per raggiungere livelli importanti di responsabilizzazione del titolare/medico rispetto alla protezione dei diritti degli interessati/pazienti; inoltre, rappresenta un valido strumento per dimostrare il rispetto delle norme del GDPR con riferimento alla professione medica (nella specie, per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta). In particolare, il Codice contribuisce a colmare le lacune esistenti naturalmente nell’integrazione tra le varie norme fino ad oggi succedutesi sulla protezione del dato e rispetto alla loro concreta applicazione nell’esercizio della professione medica; fornisce, altresì, una straordinaria opportunità per particolari settori, primo tra tutti quello della medicina generale, di riflettere sulle attività afferenti il trattamento dei dati e di comprendere appieno le norme e le misure concrete di protezione degli stessi; infine, offre la possibilità di tutelare al meglio, nel contemperamento concreto di tutti gli interessi in gioco, l’esercizio della professione medica e la soddisfazione delle esigenze del paziente, nel piena conformità ai requisiti richiesti dal GDPR.

Gli stakeholder

Come previsto dalle norme in materia, sono stati individuati, quali soggetti rappresentativi delle categorie interessate la FNOMCEO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri), l’Associazione Cittadinanzattiva Onlus, nonché due delle maggiori associazioni rappresentative di pazienti affetti da malattie croniche (diabete e malattie reumatiche), con i quali si è tenuta una proficua fase di interlocuzione e consultazione, tramite una piattaforma informatica dedicata, al fine di raccogliere osservazioni, consigli e opinioni sulla bozza del Codice, affinché lo stesso potesse rispondere, nella maniera più efficace, anche alle esigenze degli operatori nel settore della medicina.

Via libera del Garante

L’Ufficio del Garante ha già espresso assenso alla presentazione del suddetto codice e ha individuato i referenti, all’interno del proprio Ufficio, con cui la F.I.M.M.G. e la F.I.M.P., attraverso i rispettivi consulenti, hanno già iniziato una proficua interlocuzione sui temi oggetto di studio. Il Codice di condotta sarà, infatti, sottoposto all’approvazione dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, in piena conformità ai dettami del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, al D.Lgs n. 101/2018 e in ossequio alle linee guida redatte a livello Europeo in materia di codici di condotta ed organismi di monitoraggio.

I relatori

Nel corso del webinar, Valeria Brambilla, Life Sciences & Health Care Industry Leader di Deloitte Central Mediterranean, Josephine Romano, responsabile Corporate Compliance di Deloitte Legal Italia, Maria Luisa Maggiolino, Director di Deloitte Legal Italia e referente per il progetto di redazione del Codice di Condotta, insieme ai rappresentanti delle Federazioni che hanno partecipato al progetto, presenteranno il risultato del lavoro e si confronteranno sui possibili sviluppi dell’iniziativa. Inoltre, l’evento vedrà il coinvolgimento, tramite un video-intervento, del dott. Guido Scorza, referente dell’Ufficio del Garante della Privacy, in relazione alle tematiche legate alla protezione dei dati personali.