Come valorizzare i dati in ambito sanitario? Se ne parla il 28 ottobre a Beyond Data (R)Evolution

Beyond data revolution
Pubblicato il: 8 Ottobre 2026|
Redazione AboutPharma

I dati sanitari sono sempre più numerosi, distribuiti e potenzialmente preziosi. Ma raccoglierli non basta. La vera sfida per il sistema salute è renderli accessibili, interoperabili e utilizzabili: trasformandoli in conoscenza capace di supportare ricerca, decisioni cliniche e organizzative e nuovi modelli di assistenza.

Da questa premessa nasce Beyond Data (R)Evolution – Il futuro del dato tra valore, impatto e governance nella salute, evento promosso da Helyx (società editrice di AboutPharma) in programma il 29 ottobre 2026 a Milano.

L’appuntamento riunirà rappresentanti dell’industria farmaceutica, biotech e MedTech, strutture sanitarie, istituzioni, enti regolatori e professionisti impegnati nella gestione, valorizzazione e utilizzo dei dati sanitari.

L’European Health Data Space cambia lo scenario

A modificare profondamente il quadro è anche l’evoluzione normativa europea. L’European Health Data Space (Ehds) introduce infatti un nuovo scenario per l’accesso e l’utilizzo dei dati sanitari, ponendo al centro temi come uso secondario, governance, interoperabilità e responsabilità dei soggetti che detengono e utilizzano le informazioni.

Il confronto partirà proprio da questo nuovo contesto, approfondendo il rapporto tra quadro europeo e normativa vigente e il percorso che porterà organizzazioni pubbliche e private ad adattarsi progressivamente al nuovo ecosistema dei dati sanitari.

Un passaggio che non riguarda soltanto la compliance, ma anche la capacità di ripensare processi, infrastrutture e modelli di collaborazione.

Dalla disponibilità dei dati alla data readiness

Avere a disposizione grandi quantità di dati, d’altra parte, non equivale a poter utilizzarli in modo efficace.

Qualità, standardizzazione, interoperabilità e governance rappresentano ancora condizioni decisive per trasformare il patrimonio informativo sanitario in una risorsa realmente utile alla ricerca, all’innovazione e alla pratica clinica.

Per questo, nel corso di Beyond Data (R)Evolution sarà affrontato il tema della data readiness, interrogandosi su come le organizzazioni possano prepararsi all’utilizzo secondario dei dati e su quali condizioni tecnologiche e organizzative siano necessarie per costruire ecosistemi data-driven sostenibili.

Spazio anche al ruolo dell’intelligenza artificiale, delle reti federate e dei nuovi modelli di gestione distribuita dei dati: con particolare attenzione alla possibilità di generare nuova conoscenza mantenendo al centro sicurezza, privacy e qualità delle informazioni.

Sponsor e media partner

L’evoluzione dell’ecosistema dei dati richiede una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni, aziende, strutture sanitarie, ricerca e fornitori di tecnologia e servizi. Per questo uno dei punti chiave dell’evento – che nasce proprio con l’obiettivo di mettere in relazione queste prospettive, superando una lettura esclusivamente tecnologica del tema e affrontando insieme aspetti normativi, organizzativi e applicativi – sarà il confronto tra i diversi attori del sistema salute.

Beyond Data (R)Evolution sarà realizzato con il supporto di Agorà Labs, EY e Studio Legale Stefanelli & Stefanelli. Previsto il coinvolgimento come media partner delle testate AboutPharma, NCF – Notiziario Chimico Farmaceutico, Tecnica Ospedaliera, Farmacia Ospedaliera e Tema Farmacia News, impegnate nel racconto dell’evoluzione digitale e data-driven della sanità e delle Life sciences.

Tutte le informazioni sull’evento, il programma aggiornato e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla landing page dedicata.

Tag: dati sanitari / ehds / intelligenza artificiale /

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