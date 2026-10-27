Comunicare “l’impossibile” con le animazioni visive: l’esperienza di BluemotionMedical

Questo risultato, applicabile in diversi contesti, spiega Sagnotti, in ambito medico-scientifico significa permettere alle aziende di rendere possibile e comprensibile il sogno del viaggio dentro il corpo umano fino a livelli molecolari: “BluemotionMedical esiste proprio per permettere alle aziende di accedere a questo linguaggio visivo e ambire a questi nuovi obiettivi di comunicazione”.

BluemotionMedical, azienda padovana nata nel 2010, è specializzata nella comunicazione visiva per aziende pharma e healthcare attraverso video, animazioni 3D ed esperienze immersive. Emiliano Sagnotti , CEO della società, spiega nella videointervista che segue perché l’obiettivo sia portare le aziende a “comunicare l’impossibile e creare magia”, superando i limiti dei mezzi tradizionali.

I video e le animazioni 3D rendono i contenuti scientifici accattivanti, accessibili e comprensibili a tutti i livelli. In più,offrono vantaggi specifici per i quali vengono scelti e preferiti dalle aziende per le attività di comunicazione scientifica: tra questi, un controllo totale sull’output e la totale garanzia di essere “blindati” rispetto ai processi generativi legati all’AI.

I vantaggi della comunicazione visiva

Ma cos’è esattamente la Medical Animation e perché un’azienda Pharma o medtech dovrebbe ricorrervi?

Prosegue Sagnotti: “Viene sviluppata attraverso la computer grafica avanzata e oggi anche con l’AI, ma non per i contenuti principali. Nasce negli Stati Uniti tanti anni fa con i primi effetti speciali applicati al cinema. In Italia questo potente strumento si è maggiormente sviluppato in ambito industriale e manifatturiero, per supportare le aziende nel raccontare tecnologie e generare visioni altrimenti non possibili con la videocamera, la macchina fotografica o altri mezzi digitali e analogici. BluemotionMedical, in modo pionieristico, ha applicato per prima quelle tecniche alla comunicazione scientifica e, ad esempio, riusciamo a mostrare le azioni che compie un farmaco o un dispositivo medico all’interno del corpo umano”.

Cosa è possibile fare

In pratica, grazie allo strumento digitale assistito, costruito al computer e totalmente personalizzabile, si realizzano immagini e sequenze video che permettono di rappresentare in modo spettacolare, ma al tempo stesso scientificamente impeccabile, molecole, particelle ed elementi infinitesimali, e per di più di animarli per spiegarne il funzionamento attraverso animazioni scientifiche d’impatto.

Prosegue Sagnotti: “Questo è sicuramente il primo vantaggio. Poi c’è la riusabilità: una volta costruito, un asset 3D rimane archiviato ed è riutilizzabile per successivi interventi di comunicazione, ottimizzando i costi ma anche impiegandolo come primo tassello di un palinsesto di strumenti molto più vasto”.

Un mezzo per tutti

Medici specialisti, medici di medicina generale, informatori scientifici, utenti professionali ma anche pazienti e grande pubblico possono scoprire come funziona una molecola, un farmaco, un principio attivo o un dispositivo, grazie a tool che arricchiscono testi scritti o diagrammi.

“In Bluemotion Medical prendiamo i paper scientifici, conclude Sagnotti, e li traduciamo in immagini animate che rendono il tutto più tangibile e comprensibile per l’utente finale. In più di qualche occasione ci è stato detto, vedendo un meccanismo d’azione o immergendosi al suo interno con i visori, che questo tipo di contenuti dovrebbe essere alla base della nuova comunicazione scientifica”.