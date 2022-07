“Concepiamo”: un portale e una campagna di informazione sulla PMA per clinici e pazienti

L’azienda biofarmaceutica Ferring Italia Spa, ricerca, sviluppa e produce terapie innovative nell’area della salute materno – infantile e si impegna da anni in iniziative globali per migliorare la salute riproduttiva di chiunque desideri costruire una famiglia. Nel 2018 Ferring Global ha lanciato #ProjectFamily, per dare a tutte le coppie nel mondo, senza distinzione di religione, razza o abitudini sessuali, l’opportunità di costruire una famiglia. “Nei nostri obiettivi c’è senza dubbio il supporto alle donne che intraprendono il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, e anche l’impegno per migliorare la salute riproduttiva di tutte le persone che desiderano avere una famiglia”, spiega Serena Saggini, Business Unit Director Reproductive Medicine & Maternal Health di Ferring Italia.

L’impegno per l’Ucraina

“Come Ferring pensiamo alla salute riproduttiva a 360°, dal momento del concepimento fino alla nascita e al post parto. Nei Paesi a basso reddito, ad esempio, è ancora alta la percentuale delle donne che non viene seguita adeguatamente e muore di emorragia post parto. Ferring, in accordo con i governi dei diversi Paesi, investe in ricerca per prevenire le emorragie e mette a disposizione presìdi medici gratuiti per le popolazioni in difficoltà. Attualmente stiamo supportando in tal senso il popolo ucraino”. Uno spazio del Project Family è dedicato alle coppie che raccontano la loro storia, le difficoltà a cui sono andate incontro e come le hanno superate, fornendo così una guida per le altre coppie.

Lotta alle disparità

Con l’obiettivo di ridurre le disparità e supportare la ricerca scientifica nel settore della salute riproduttiva, racconta Saggini, nel 2022 Ferring ha lanciato il Grants Programme for Equity in Reproductive Medicine and Maternal Health che finanzia progetti di ricerca di base e traslazionale, oltre a progetti di ricerca clinica, epidemiologica, preventiva con una apertura alle scienze sociali. L’obiettivo è comprendere e proporre soluzioni per affrontare le disparità che colpiscono le diverse etnie e le disuguaglianze religiose, sessuali, economiche.

Sostenere il desiderio di famiglia

L’azienda è impegnata anche in Italia in attività di informazione sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): “Ci inseriamo in un contesto delicato e importante: quello del calo delle nascite. Un calo che può compromettere non solamente il benessere familiare, ma anche la sostenibilità del nostro Paese. La PMA può essere uno strumento utile, a patto che sia ben chiaro quando e perché ricorrervi”. Spiega Virginia Pedana, Senior Product Manager Reproductive Medicine & Maternal Health presso Ferring Italia: “Sul web c’è tanta, troppa, disinformazione. Circolano fake news che possono essere anche molto pericolose, soprattutto quando parliamo di medicina”. In particolare, l’argomento PMA è complesso o comunque percepito come tale della popolazione. Per questa ragione Ferring Italia ha lanciato il portale www.concepiamo.it dedicato a tutte le persone che desiderano una famiglia – siano esse impegnate nel percorso di PMA o desiderino saperne di più – e a tutti gli specialisti della PMA.

Le informazioni contenute

La sezione del portale dedicata al pubblico è fresca di lancio. Il sito contiene informazioni chiare, dirette, su cosa sia la PMA, su quali siano le tecniche usate per la procreazione assistita, ma anche su questioni regolatorie e legislative, fornendo contenuti sulla rimborsabilità delle procedure. “È fondamentale per noi far emergere la multidisciplinarietà richiesta in questo ambito: oltre al clinico sono coinvolti anche lo psicologo, il biologo e il nutrizionista, ad esempio. Tutte figure necessarie a supporto delle persone che desiderano una famiglia. Il portale contiene quindi anche articoli e video-interviste a specialisti in diversi settori”, aggiunge Pedana. Una seconda parte del portale, dedicata agli specialisti della PMA, verrà inaugurata a fine anno. Sarà uno spazio di formazione e aggiornamento “Anche in questo caso l’idea nasce da un’esigenza sentita dai clinici stessi. Cerchiamo di favorire lo scambio degli specialisti in quest’ambito e di diventare, sia per i clinici sia per chi desidera sottoporsi alla procedura, un punto di riferimento”, continua Pedana.

La campagna di awareness

Contestualmente alla creazione del sito, Ferring Italia lancia la campagna di awareness “Concepiamo” destinata al pubblico e realizzata in partnership con la Società italiana della Riproduzione (SidR). Spiega Pedana: “La campagna inizia proprio nel 2022. L’idea è di riproporla ogni anno, ogni volta con un tema diverso. Il 2022 è dedicato alle fake news. In tre tavole rotonde che partiranno a settembre cercheremo di dare risposte rispetto alle false informazioni più diffuse e più pericolose sulla PMA”. Interverranno diversi specialisti: ospiti fissi Chiara Bidoli, direttrice responsabile di Quimamme e Matteo Grandi, giornalista, autore televisivo e scrittore (i suoi libri sono editi da Rizzoli e Longanesi) impegnato contro le fake news che – complice anche il Covid – si sono propagate sul web. A turno, sempre nell’ottica del confronto e della multidisciplinarietà, interverranno ginecologi, genetisti, nutrizionisti e associazioni pazienti. La prima tavola affronterà il delicato tema della correlazione tra età anagrafica e capacità riproduttiva: il percorso della PMA, contrariamente a quanto alcuni pensano, non si può intraprendere a tutte le età. Aggiunge Serena Saggini: “In Italia le donne afferiscono ai centri di PMA, in media a 36,8 anni. È molto tardi, perché dopo i 34 il percorso ormonale naturale prevede un declino della capacità riproduttiva”. II secondo incontro sarà dedicato al ruolo del maschio, in particolare a come l’uomo affronta il percorso e come interagisce con il medico e all’interno della coppia. La terza tavola rotonda infine sarà incentrata sullo stile di vita, molto importante per la PMA e, in generale per preservare la fertilità. Gli incontri saranno trasmessi in diretta dalla sede del giornale Quimamme il 14, il 28 settembre e il 7 ottobre.