Consumer healthcare, Haleon diventa società indipendente: completata la separazione da Gsk

Haleon completa la separazione da Gsk e diventa società indipendente. Nasce così un player interamente dedicato alla salute quotidiana, che ha l’obiettivo di soddisfare il bisogno di salute delle persone. Le contrattazioni, riporta una nota della società, sono iniziate lunedì 18 luglio alla Borsa di Londra. Brian McNamara, Ceo di Haleon, ha condotto la cerimonia di apertura del mercato, a cui seguirà un evento analogo mercoledì 20 luglio alla Borsa di New York. A giugno scorso, Pfizer aveva annunciato la vendita delle quote detenute nello spino-off di Gsk.

Puntare sulla crescita

Haleon dispone di un portafoglio prodotti che include marchi come tra cui Sensodyne, Voltaren, Parodontax e Multicentrum e continuerà a sviluppare brand leader di categoria in grado di assicurare una migliore salute quotidiana, concentrandosi al contempo sull’innovazione futura dell’intero portafoglio. In seguito a questa operazione, Haleon prevede una crescita organica dei ricavi annua a medio termine del 4-6%.

La strategia

Da ora in avanti, Haleon opererà seguendo un duplice approccio: lavorando a livello globale per rimuovere gli ostacoli e rendere la salute quotidiana più accessibile e inclusiva e puntando a mettere, entro il 2025, 50 milioni di persone all’anno in condizioni più favorevoli per soddisfare i loro bisogni di salute.

Brian McNamara, Ceo ha dichiarato: “Stiamo vivendo un traguardo molto importante per Haleon. Guidati da un obiettivo ben chiaro e con un portafoglio di prodotti riconosciuto a livello mondiale siamo determinati ad aiutare le persone a soddisfare i loro bisogni e a rendere una migliore salute quotidiana più accessibile, più inclusiva e più sostenibile”.

Come opera in Italia

In Italia, Haleon è presente con la sede commerciale di Baranzate e con lo stabilimento di Aprilia (Lt) che impiega 650 persone e vanta una capacità produttiva annuale di oltre 100 milioni di confezioni di prodotti. Fondato nel 1958, è specializzato nella produzione e confezionamento sia di prodotti da banco per la gestione del dolore, sia di integratori alimentari in forme solide e semi solide: compresse (sia semplici che rivestite), capsule e granuli, gel. Il confezionamento è in blister, flaconi, tubi e bustine.