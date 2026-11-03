Dal progetto Catalyst la ricetta di Novartis per rilanciare la ricerca clinica in Italia
Il potenziale della ricerca clinica in Italia viaggia a due velocità: da un lato una straordinaria attrattività scientifica e un diffuso riconoscimento sociale, dall’altro una macchina burocratico-organizzativa che rischia di far scivolare il Paese alle spalle dei competitor europei. Se la Spagna ha impresso un’accelerazione decisiva, diventando la prima nazione in Europa per numero di studi clinici davanti a Francia e Germania, nel contesto nazionale permangono frammentazioni e difformità gestionali tra i centri che ne condizionano la capacità attrattiva.
È in questo scenario che si inserisce la proposta di Novartis, che sceglie di posizionarsi non soltanto come sponsor di studi farmaceutici: ma pure nei panni di interlocutore di sistema per le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche. Attraverso il progetto Catalyst, l’azienda punta a intervenire sulla governance della ricerca nei centri ospedalieri italiani: promuovendo modelli organizzativi standardizzati e digitalizzati in grado di integrare l’attività di sperimentazione all’interno dei percorsi ordinari di cura.
Un’istantanea sulla ricerca (percepita) in Italia
La popolazione italiana – come testimoniato da un’indagine demoscopica promossa da Novartis e condotta da AstraRicerche – nutre una fiducia quasi unanime verso la scienza.
I risultati testimoniano come la ricerca clinica sia ampiamente riconosciuta quale leva prioritaria per il progresso della medicina, per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e per il benessere della collettività. Vi è inoltre una diffusa consapevolezza del suo valore strategico come volano di sviluppo economico e come fattore determinante per trattenere e attrarre professionisti sanitari qualificati nel Paese, motivo per cui la cittadinanza sollecita un rafforzamento delle risorse pubbliche destinate al comparto. Eppure la reale accessibilità alle sperimentazioni rimane un traguardo lontano per la maggioranza dei cittadini.
Se da un lato agisce la zavorra burocratica, individuata come il principale collo di bottiglia che impedisce di esprimere appieno il proprio potenziale scientifico, dall’altro lato pesa un diffuso deficit informativo e procedurale. “C’è una marcata distanza tra la percezione dell’importanza della ricerca e la conoscenza dei suoi aspetti operativi – spiega Eva Runggaldier, study & site operations head per l’Italia di Novartis -. Ampie fasce della popolazione dichiarano di non essere informate o confondono la sperimentazione clinica con le analisi di laboratorio su modelli animali o con i normali esami di routine, percependo la materia come un dominio riservato agli addetti ai lavori”.
La conseguenza più evidente di questo divario riguarda l’operatività: sebbene sia noto che in linea teorica è possibile prendere parte a uno studio clinico, soltanto una minima frazione di cittadini conosce i canali concreti attraverso cui richiedere informazioni o candidarsi a un trial. In questo quadro, la richiesta di una comunicazione chiara si lega al tema della gestione dei dati sanitari, dove emerge un’apertura netta alla condivisione delle proprie informazioni a fini scientifici alla condizione che sia garantito il totale anonimato e la massima protezione della privacy.
L’azienda farmaceutica come interlocutore di sistema per la sanità
Il posizionamento espresso con Catalyst riflette un’evoluzione nel rapporto tra industria farmaceutica e Servizio sanitario nazionale.
Federico Mambretti, presidente di Novartis Italia da poco più di due mesi, evidenzia come l’impegno dell’azienda intenda andare oltre la sola ricerca biomedica: “La sfida oggi non è soltanto aprire nuove frontiere della scienza, ma assicurare che il valore dell’innovazione possa tradursi in un impatto concreto sulla vita delle persone. Per questo vogliamo mettere a disposizione innovazione, competenze e capacità di costruire partnership, che contribuiscano a ridurre la distanza tra ciò che la ricerca rende possibile e ciò che riesce realmente ad arrivare ai pazienti”.
Dalla prospettiva della sanità pubblica e dell’organizzazione ospedaliera, Paolo Petralia, vicepresidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), richiama la necessità di una visione sistemica: “La ricerca è una parte fondamentale del percorso di cura e la sua gestione richiede una visione più strategica e integrata, a partire dalla standardizzazione e digitalizzazione dei processi degli studi clinici presso i centri. L’ambizione è creare le condizioni organizzative affinché generi benefici concreti e misurabili per i pazienti, i professionisti e il sistema, attraverso processi sempre più integrati, standardizzati e digitalizzati”.
Da direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona, Petralia evidenzia come la ricerca debba coinvolgere anche le aziende sanitarie locali, “perché così si sensibilizzano tutti i dipendenti a conoscerne l’importanza e a valorizzarla: indipendentemente dalla grandezza della struttura in cui si lavora”. Non è soltanto un principio, quello enunciato da Petralia. “Non è immaginabile che le aziende sanitarie pubbliche investano oggi per raccogliere i risultati tra dieci anni. Fare ricerca vuol dire pertanto anche migliorare la gestione delle risorse finanziarie, cercando di prevedere e prevenire gli scenari futuri”.
Prospettive per la competitività della ricerca italiana
Il confronto aperto da Catalyst tocca un snodo centrale per la sostenibilità e l’attrattività del sistema sanitario. In un momento in cui l’allocazione delle sperimentazioni cliniche a livello europeo richiede tempi certi, processi digitalizzati e strutture dedicate, l’adeguamento organizzativo degli ospedali pubblici diventa un fattore cruciale di competitività.
“Siamo partiti osservando cosa accade negli ospedali nel momento in cui viene proposto o attivato un trial clinico – aggiunge Runggaldier -. Parlando con le figure a noi più vicine, abbiamo rilevato tre ordini di difficoltà: l’inquadramento della ricerca clinica come perno dell’attività di una struttura sanitaria, il coordinamento tra reparti e dipartimenti coinvolti in uno stesso trial e la governance da parte delle direzioni generali e delle Regioni. Questo ci ha portato a porci come interlocutore per rivedere i flussi organizzativi nei centri. L’obiettivo è elevare la qualità della ricerca clinica, senza un aggravio di risorse”.
Catalyst al via (per ora) in quattro Regioni
Il progetto troverà presto applicazione attraverso iniziative pilota in Lombardia, Veneto, Toscana e Campania. Dopodiché Catalyst sarà pronto a “entrare” in ogni struttura che chiederà il supporto di Novartis. D’altra parte, come spiega Celeste Cagnazzo, responsabile unità ricerca e sviluppo clinico della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, “in Italia abbiamo tutte le competenze per fare ricerca ad alto livello”. A mancare, piuttosto, sono “la consapevolezza del suo valore e le infrastrutture adeguate per tutelare la mole crescente di dati”.
Servono, in sostanza, “strutture di ricerca riconosciute, personale dedicato, competenze valorizzate, processi più efficienti e una governance che consideri la ricerca un investimento strategico, non un costo aggiuntivo”. Ma anche, aggiunge la coordinatrice del Gruppo italiano data manager (Gidm), “nuovi modelli di partnership pubblico-privato, per contribuire alla costruzione di infrastrutture, competenze e capacità organizzative che rimangano patrimonio del sistema sanitario”.
Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Ceci, a capo della divisione di medicina nucleare dell’Istituto europeo di oncologia (Milano): “Abbiamo la voglia, la forza e l’empatia per migliorare la vita dei nostri pazienti. La ricerca offre una grande opportunità, in questo senso. Ma occorre snellire i processi e soprattutto scendere in campo per raggiungere i pazienti: serve un approccio proattivo per fare in modo che la quota di connazionali che non sa come accedere a una sperimentazione clinica possa ridursi in maniera sensibile. In questo senso, un ruolo direi cruciale lo svolge la comunicazione di ogni istituto verso l’esterno”.
La scommessa lanciata da Novartis alle istituzioni e alle direzioni sanitarie regionali consiste proprio in questo: nel superare la logica dell’emergenza o della frammentazione, trasformando la ricerca clinica in una funzione portante della sanità pubblica.
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