Dal progetto Catalyst la ricetta di Novartis per rilanciare la ricerca clinica in Italia

La conseguenza più evidente di questo divario riguarda l’operatività: sebbene sia noto che in linea teorica è possibile prendere parte a uno studio clinico , soltanto una minima frazione di cittadini conosce i canali concreti attraverso cui richiedere informazioni o candidarsi a un trial. In questo quadro, la richiesta di una comunicazione chiara si lega al tema della gestione dei dati sanitari , dove emerge un’apertura netta alla condivisione delle proprie informazioni a fini scientifici alla condizione che sia garantito il totale anonimato e la massima protezione della privacy.

Se da un lato agisce la zavorra burocratica, individuata come il principale collo di bottiglia che impedisce di esprimere appieno il proprio potenziale scientifico, dall’altro lato pesa un diffuso deficit informativo e procedurale. “C’è una marcata distanza tra la percezione dell’importanza della ricerca e la conoscenza dei suoi aspetti operativi – spiega Eva Runggaldier , study & site operations head per l’Italia di Novartis -. Ampie fasce della popolazione dichiarano di non essere informate o confondono la sperimentazione clinica con le analisi di laboratorio su modelli animali o con i normali esami di routine, percependo la materia come un dominio riservato agli addetti ai lavori”.

I risultati testimoniano come la ricerca clinica sia ampiamente riconosciuta quale leva prioritaria per il progresso della medicina, per il miglioramento della qualità di vita dei pazienti e per il benessere della collettività. Vi è inoltre una diffusa consapevolezza del suo valore strategico come volano di sviluppo economico e come fattore determinante per trattenere e attrarre professionisti sanitari qualificati nel Paese, motivo per cui la cittadinanza sollecita un rafforzamento delle risorse pubbliche destinate al comparto. Eppure la reale accessibilità alle sperimentazioni rimane un traguardo lontano per la maggioranza dei cittadini.

È in questo scenario che si inserisce la proposta di Novartis, che sceglie di posizionarsi non soltanto come sponsor di studi farmaceutici: ma pure nei panni di interlocutore di sistema per le aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche. Attraverso il progetto Catalyst, l’azienda punta a intervenire sulla governance della ricerca nei centri ospedalieri italiani: promuovendo modelli organizzativi standardizzati e digitalizzati in grado di integrare l’attività di sperimentazione all’interno dei percorsi ordinari di cura.

L’azienda farmaceutica come interlocutore di sistema per la sanità

Il posizionamento espresso con Catalyst riflette un’evoluzione nel rapporto tra industria farmaceutica e Servizio sanitario nazionale.

Federico Mambretti, presidente di Novartis Italia da poco più di due mesi, evidenzia come l’impegno dell’azienda intenda andare oltre la sola ricerca biomedica: “La sfida oggi non è soltanto aprire nuove frontiere della scienza, ma assicurare che il valore dell’innovazione possa tradursi in un impatto concreto sulla vita delle persone. Per questo vogliamo mettere a disposizione innovazione, competenze e capacità di costruire partnership, che contribuiscano a ridurre la distanza tra ciò che la ricerca rende possibile e ciò che riesce realmente ad arrivare ai pazienti”.

Dalla prospettiva della sanità pubblica e dell’organizzazione ospedaliera, Paolo Petralia, vicepresidente della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), richiama la necessità di una visione sistemica: “La ricerca è una parte fondamentale del percorso di cura e la sua gestione richiede una visione più strategica e integrata, a partire dalla standardizzazione e digitalizzazione dei processi degli studi clinici presso i centri. L’ambizione è creare le condizioni organizzative affinché generi benefici concreti e misurabili per i pazienti, i professionisti e il sistema, attraverso processi sempre più integrati, standardizzati e digitalizzati”.

Da direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata (Aoui) di Verona, Petralia evidenzia come la ricerca debba coinvolgere anche le aziende sanitarie locali, “perché così si sensibilizzano tutti i dipendenti a conoscerne l’importanza e a valorizzarla: indipendentemente dalla grandezza della struttura in cui si lavora”. Non è soltanto un principio, quello enunciato da Petralia. “Non è immaginabile che le aziende sanitarie pubbliche investano oggi per raccogliere i risultati tra dieci anni. Fare ricerca vuol dire pertanto anche migliorare la gestione delle risorse finanziarie, cercando di prevedere e prevenire gli scenari futuri”.