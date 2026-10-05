Nervo trigemino: riconoscere il danno prima che comprometta la vista

“A quel tempo, il professor Alessandro Lambiase , un mio diretto collaboratore, lavorava già nei laboratori della professoressa Levi-Montalcini e insieme abbiamo iniziato a studiare l’importanza dell’Ngf a livello oculare”, racconta Bonini. Una linea di ricerca che, negli anni successivi, avrebbe conosciuto “uno straordinario sviluppo”.

La sua storia scientifica si intreccia anche con quella di Rita Levi-Montalcini . “Negli anni Novanta – ricorda Bonini – ho avuto l’onore di collaborare con il gruppo della professoressa sull’impiego clinico del fattore di crescita nervoso, noto come Nerve growth factor (Ngf)”. Una ricerca che avrebbe aperto una nuova prospettiva sul ruolo dei fattori neurotrofici nella salute dell’occhio.

A mettere in luce il ruolo cruciale della sensibilità corneale e della diagnosi precoce è Stefano Bonini , professore emerito dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e tra gli esperti di riferimento nella ricerca sulle patologie della superficie oculare. Bonini ne parla nell’intervista realizzata da AboutPharma per la rubrica “LINK-connessioni per affrontare la cheratopatia neurotrofica”, in collaborazione con Dompé farmaceutici.

Riconoscere in tempo il danno al nervo trigemino può fare la differenza tra una lesione reversibile e un danno irreversibile alla vista. È una sfida diagnostica che chiama in causa non solo gli oculisti, ma anche medici di medicina generale, neurologi, neurochirurghi, chirurghi maxillofacciali e otorinolaringoiatri, chiamati a identificare tempestivamente i fattori di rischio associati a specifiche patologie o procedure chirurgiche e a riconoscere manifestazioni cliniche spesso poco evidenti o sottovalutate.

Una coreografia invisibile di terminazioni nervose alla base di nutrimento e processi riparativi della cornea

Tra il sistema nervoso e la superficie oculare c’è un legame strettissimo che non va trascurato. Il collegamento è stabilito da un complesso sistema di innervazione presente nell’area, vitale non soltanto per la percezione sensoriale, ma anche per i riflessi protettivi, la lacrimazione, il trofismo e il mantenimento dell’omeostasi della superficie oculare. “L’occhio – illustra il professore –, come tutti gli altri organi e tessuti, non è isolato dal resto del nostro corpo. Riceve nutrimento da una ricca innervazione che costituisce anche un sistema difensivo da agenti esterni, attivando elementi del sistema immunitario. Tuttavia, tra le componenti della superficie oculare, un ruolo molto importante è rappresentato dalla cornea, dotata di un tessuto avascolare che deve mantenere la sua trasparenza per garantire la funzione visiva. Non avendo vasi sanguigni, la cornea riceve nutrimento dai nervi. Il suo tessuto è il più innervato del nostro corpo e si calcola che ci siano circa 7 mila terminazioni nervose per millimetro quadrato che la rendono estremamente sensibile a stimoli di qualsiasi natura”.

In particolare, le alterazioni o una patologia a carico della branca oftalmica del nervo trigemino danneggiano le terminazioni nervose dell’epitelio corneale. “Questo – continua Bonini – comporta la morte cellulare, la degenerazione del tessuto e la perdita dell’epitelio, aprendo la strada alla formazione di ulcere corneali. Tali lesioni tendono a non guarire spontaneamente e, data la natura trasparente della cornea, possono compromettere gravemente l’acuità visiva”.

Possibili cause di danno alla via trigeminale

Le lesioni lungo la via trigeminale possono derivare da diverse condizioni patologiche e localizzarsi in differenti segmenti del decorso anatomico del nervo. Tra le cause più frequenti figurano processi compressivi o infiltrativi legati a neoplasie intracraniche, come gli schwannomi (neurinomi) del trigemino, a tumori del seno cavernoso, a neoplasie dei seni nasali e paranasali quali il carcinoma del seno mascellare, nonché a neoplasie della base cranica tra cui il carcinoma del rinofaringe.

Anche malattie demielinizzanti, eventi ischemici, traumi cranio-facciali e neuropatie di natura infiammatoria o infettiva, comprese quelle associate a herpes zoster, possono compromettere la funzione trigeminale. A queste si aggiungono gli esiti di procedure neurochirurgiche o ablative e alcune patologie sistemiche in grado di determinare un danno delle fibre sensitive.

Poiché il trigemino costituisce la principale via afferente sensitiva della superficie oculare, il riconoscimento tempestivo della causa della lesione è essenziale per impostare un corretto percorso diagnostico-terapeutico e limitare l’evoluzione verso complicanze corneali potenzialmente gravi e visivamente invalidanti.

Migliorare la conoscenza anche fra i diversi specialisti

Per questo motivo, aumentare la consapevolezza – all’interno della comunità medica – delle patologie che possono avere un impatto sul nervo trigemino è fondamentale per l’identificazione dei fattori di rischio, e favorire il riconoscimento e una diagnosi tempestiva delle conseguenze oculari. Un esempio emblematico del legame tra lesione lungo la via trigeminale e le sue implicazioni oftalmologiche è rappresentato dalla cheratopatia neurotrofica, una malattia rara che spesso esordisce con una sintomatologia scarsa o assente e che, se non riconosciuta e trattata precocemente, può evolvere verso complicanze gravi quali difetti epiteliali persistenti, ulcere corneali, necrosi stromale e perforazione della cornea.

“Gli oculisti dovrebbero valutare routinariamente la sensibilità corneale mediante un esame semplice e rapido, ma storicamente sottoutilizzato. Allo stesso tempo, è necessario promuovere una maggiore attenzione verso queste problematiche anche tra i medici di medicina generale, i neurochirurghi, i neurologi, i chirurghi maxillofacciali e gli otorinolaringoiatri. Le alterazioni della funzione trigeminale possono infatti derivare da patologie sistemiche oppure rappresentare una conseguenza di interventi neurochirurgici. È quindi essenziale che questi specialisti richiedano tempestivamente una valutazione oftalmologica quando vi sia il sospetto di un coinvolgimento del trigemino, al fine di prevenire ritardi diagnostici e possibili danni irreversibili alla superficie oculare”.

L’aggiornamento scientifico. Un dovere imprescindibile

Il lungo viaggio nel cervello e nel sistema nervoso intrapreso da Rita Levi-Montalcini oltre settant’anni fa continua ancora oggi ad affascinare per gli scenari straordinari che ha aperto nella comprensione dei meccanismi biologici e clinici di numerose patologie. Quel percorso di ricerca, culminato nell’identificazione del fattore di crescita nervoso (Ngf), le valse – insieme a Stanley Cohen – il Premio Nobel per la Medicina nel 1986. Ma l’eredità di Rita Levi-Montalcini va ben oltre il suo contributo scientifico: continua a ispirare per la dedizione appassionata alla ricerca e per quell’inesauribile curiosità intellettuale che ne hanno caratterizzato l’intera carriera.

Il suo insegnamento più prezioso, sottolinea il professor Bonini, risiede nel rigore con cui ha sempre perseguito l’aggiornamento scientifico e nella capacità di esplorare ambiti di conoscenza anche al di fuori dei propri interessi di ricerca.