Diabete, accordo da 730 milioni di dollari tra Eli Lilly e Sosei Heptares per sviluppare Gpcr

Un nuovo accordo che promette di introdurre novità nel diabete e malattie metaboliche. Eli Lilly and Company ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Sosei Group Corporation per scoprire, sviluppare e commercializzare piccole molecole che modulano nuovi bersagli del recettore accoppiato a proteine ​​G (Gpcr), associati al diabete e alle malattie metaboliche. È previsto un pagamento anticipato di 37 milioni di dollari al momento della firma e successive transazioni al raggiungimento di obiettivi di sviluppo e commerciali, per un totale di 694 milioni di dollari, oltre a royalties sulle vendite globali.

L’accordo

Questo nuovo accordo permetterà di sfruttare la tecnologia StaR di Sosei Heptares e la piattaforma SBDD (structure-based drug design) combinandola con la vasta esperienza di Lilly nello sviluppo e commercializzazione di farmaci, nonché la sua esperienza nell’area terapeutica del diabete e delle malattie metaboliche. In base ai termini dell’accordo, Sosei Heptares concentrerà i propri sforzi su più bersagli Gpcr selezionati da Lilly per fornire nuovi candidati mirati a piccole molecole selettive.

Scoperta di farmaci incentrati sul Gpcr

“Questo nuovo accordo con Lilly – ha commentato Matt Barnes, capo della Ricerca e sviluppo in Uk di Sosei Heptares – rafforza ulteriormente la nostra posizione di partner globale di scelta per la scoperta di farmaci incentrati sul Gpcr mirati alle principali malattie in cui i pazienti hanno ancora bisogno di terapie nuove ed efficaci. Forniamo un approccio altamente interessante che è riconosciuto da molte delle aziende biofarmaceutiche leader a livello mondiale e siamo lieti di aggiungere Lilly a tale elenco. Lilly è un leader mondiale riconosciuto nel diabete e nelle malattie metaboliche e non vediamo l’ora di una collaborazione che riunisca le nostre rispettive e complementari competenze con l’obiettivo di identificare e sviluppare nuovi candidati per avanzare in queste importanti aree di bisogni insoddisfatti”.

Nuovi trattamenti per le malattie metaboliche

“La continua innovazione nel settore del diabete e delle malattie metaboliche – ha aggiunto Ruth Gimeno, vice presidente del Gruppo, Ricerca su diabete e malattie metaboliche, Eli Lilly – è stata una priorità fondamentale per Lilly per molti anni. Ciò richiede l’accesso a competenze e tecnologie all’avanguardia per portare avanti con successo la nostra missione in questo settore. Non vediamo l’ora di unire le forze con Sosei Heptares e siamo fiduciosi che questa nuova partnership ci consentirà di sbloccare nuovi obiettivi e generare nuovi trattamenti per queste malattie e portare nuovi trattamenti ai pazienti”.

Le partnership

Lilly si unisce all’elenco di collaboratori di Sosei che include multi big del pharma come AbbVie, AstraZeneca, Genentech di Roche, Gsk, Novartis e Pfizer. Non è la prima volta che la multinazionale punta ai Gpcr: nel 2011 è stata avviata una collaborazione con Receptos, una biotecnologia successivamente acquisita da Celgene, per ricercare e sviluppare modulatori di piccole molecole di un obiettivo Gpcr non divulgato.