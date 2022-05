DiaSorin, accordo con Brahms per sviluppare un nuovo test immunodiagnostico

DiaSorin e Brahms, società di Thermo Fisher Scientific, annunciano la firma di un accordo di partnership per lo sviluppo e la commercializzazione di un nuovo test di immunodiagnostica di Brahams (nome commerciale Liason brahms-proADM), che permetterà di valutare il grado di severità di diverse patologie, migliorando la presa in carico e la gestione dei pazienti. Il test sarà inizialmente disponibile nei paesi che accettano la marcatura Ce a partire dal primo trimestre 2023, mentre il lancio negli Stati Uniti è previsto nel secondo semestre del 2024.

Il test

Il nuovo test sarà in vitro completamente automatizzato che, usando la tecnologia della chemiluminescenza (Clia), permetterà di quantificare il biomarcatore MR-proADM su campioni di plasma. Tale biomarcatore rilasciato nel corso di infezioni e infiammazioni permette di effettuare una stratificazione del rischio clinico ottimale supportando lo specialista nelle decisioni relative al giusto livello di intensità di cura del paziente.

Insieme alla valutazione clinica e ad altri risultati di laboratorio, il test fornirà un supporto nella gestione clinica di una serie di condizioni severe come la sepsi e lo shock settico, ma anche nelle infezioni delle basse vie respiratorie, in quelle del tratto urinario e nelle condizioni disfunzionali del rene.

L’impatto sui pazienti

Un ritardo nella cura dei pazienti che si presentano al pronto soccorso con un sospetto di infezione può portare a un aumento della durata della degenza, all’aggravarsi della patologia e a un maggior rischio di mortalità nel caso di sepsi. Una diagnosi accurata del livello di severità è quindi cruciale per l’immediata definizione di un percorso terapeutico appropriato in triage e per migliorare la gestione complessiva del paziente, specialmente in situazioni di maggiore occupazione delle terapie intensive.

Come utilizzare il test

Il test potrà essere eseguito sugli analizzatori automatizzati Clia della famiglia del prodotto e si configurerà come una soluzione pronta sia nel contesto del pronto soccorso che delle unità di terapia intensiva degli ospedali. In pronto soccorso, la quantificazione del biomarcatore MR-proADM può essere utilizzata come supporto per valutare urgenza e necessità di ricovero ospedaliero, mentre in terapia intensiva tale valutazione permetterà di supportare la decisione relativa agli aggiustamenti terapeutici e di identificare quei pazienti clinicamente stabili che possono essere dimessi anticipatamente verso un reparto di cura ordinario, rendendo più efficiente la gestione delle risorse della terapia intensiva