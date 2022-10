Distribuzione farmaceutica, Assoram entra nell’ecosistema Federated innovation del Mind

Assoram entra nell’ecosistema di Federated innovation del Mind. L’associazione nazionale che rappresenta gli operatori della distribuzione farmaceutica primaria conquista un posto nell’hub dell’innovazione come ecosystem partner.

Il senso della partnership

“Portiamo al Mind la nostra visione associativa che condivide con Federated innovation lo spirito di collaborazione multidisciplinare e multisettoriale, necessario a far crescere un modello sanitario innovativo”, spiega il direttore generale di Assoram Mila De Iure, referente Associativo per il Mind.

“Abbiamo capito in fretta che era una opportunità da non perdere e ci abbiamo lavorato con determinazione per portarla a compimento. Il Centro studi Assoram fornirà un contributo importante nel dare sostanza a questa partnership con la Federated Innovation”, ha aggiunto Carlo Mambretti, vicepresidente Assoram.

L’importanza della filiera farmaceutica

La filiera di farmaci, dispositivi medici e altri prodotti della salute è per sua natura fucina di grandi innovazioni, in quanto destinata a una ricerca costante per il miglioramento continuo di efficienza e sicurezza di processi e di prodotti, per il benessere della società.

Si tratta di un comparto a forte innovatività che richiede competenze diversificate e professionalità di comprovata efficienza, in un quadro normativo che non ammette interruzioni di qualità.

In questo contesto, Assoram è un ecosistema in cui le aziende si incontrano per fare contaminazione tra filiere diverse in collaborazione con gli stakeholders pubblici, in cui l’associazione intende portare il valore istituzionale dei suoi anni di esperienza e la conoscenza del settore della distribuzione farmaceutica.

L’ecosistema Mind

Il meccanismo di funzionamento di Federated Innovation @Mind prevede l’operatività dell’intero ecosistema intorno al principio cardine del Manifesto della federazione, ovvero “Collaborate to Compete”: un modello che supera l’open innovation classica, con una struttura legale a tutela della proprietà intellettuale. Proprio per questo le aziende aderenti si sono già consorziate in un unico ente legale.

L’obiettivo dell’ente è creare un ambiente virtuoso in cui entità pubbliche e aziende private possano collaborare per accelerare la traduzione di idee in nuovi prodotti, processi e servizi in ambito Future of health e city of the future, che contribuiscano al rilancio economico del Paese, sfruttando la vicinanza fisica come driver essenziale.