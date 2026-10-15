Dompé Primary & Specialty Care: competenze che evolvono, presidio che si estende

Siamo presenti in oltre 40 Paesi, attraverso un modello diversificato e negli ultimi anni abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra presenza internazionale con l’apertura di nuove filiali. Abbiamo una presenza diretta nell’area balcanica e, entro la fine di quest’anno, saremo presenti anche nell’Europa dell’Est, in particolare in Polonia. In questi mercati l’obiettivo sarà mettere a sistema un portfolio, capace di coprire l’intero percorso, dalla prevenzione fino al trattamento.

Dompé ha fatto dell’innovazione il cuore della propria attività, sviluppandola a 360 gradi. Da una parte, l’azienda ha investito molto nella ricerca e sviluppo, nel biotech e nelle malattie rare. Questo percorso ha permesso a Dompé di diventare un punto di riferimento in questi ambiti e di sviluppare il primo trattamento a base di NGF approvato da Aifa, Ema e Fda. Dall’altra parte c’è invece il mondo Primary & Specialty Care. Sul mercato italiano siamo sicuramente riconosciuti come un’azienda leader, in particolare in alcune aree terapeutiche come quelle del dolore e del respiratorio e, negli ultimi anni, anche nel cardio metabolico, grazie a importanti booster strategici. Vogliamo consolidare la nostra presenza sul mercato italiano ma allo stesso tempo stiamo lavorando per ampliare la nostra impronta anche a livello internazionale. Sono queste le due direzioni strategiche su cui abbiamo lavorato molto negli ultimi anni, facendo leva sul nostro portfolio e sui nostri brand, ma anche su un modello che mette al centro la sostenibilità e la validazione scientifica dei nostri prodotti.

Dompé si consolida su scala internazionale e mantiene il suo cuore italiano. Ha una forza nota e riconosciuta nella Primary & Speciality Care e produce i propri farmaci a L’Aquila con nove linee di produzione (8 di sintesi, 1 biotech), da cui escono ogni anno circa 700 milioni di dosi, pari a oltre 50 milioni di confezioni. Sul mercato propone 40 brand e oltre 170 referenze. A capo della Business Unit in questione è Davide Polimeni (in foto) che in questa intervista tratta nel dettaglio strategia e prospettive.

Un nuovo modello assistenziale

Il concetto stesso di Primary & Specialty Care sta evolvendo verso un modello assistenziale sempre più integrato e orientato al patient journey. In che modo Dompé sta contribuendo a questa trasformazione per garantire un vero e proprio supporto lungo tutto il percorso di cura?

Dal mio punto di vista il modello sta continuando a evolvere in un continuum tra prevenzione, automedicazione responsabile e una presa in carico dello specialista, con un ruolo sempre più importante e attivo della farmacia e del medico di medicina generale. Il punto di partenza è probabilmente cambiato: la salute è vista con una prospettiva che connette prevenzione e trattamento, benessere e salute. Il cittadino-paziente è sempre più informato e attento e segue un certo concetto di qualità di vita.

In che modo accompagnate il cambiamento?

L’elemento davvero distintivo è la capacità di far dialogare esperienze e approcci diversi che convivono nel nostro modello, per cui abbiamo sentito l’esigenza di connettere meglio paziente, farmacista, specialista e medico di medicina generale. Il nostro punto di forza è essere presenti su tutti i principali touchpoint della salute con un modello integrato, il tutto con l’obiettivo di raggiungere una circolarità anche a livello di informazione che permetta di gestire in maniera ampia l’idea di salute. Il mio percorso ha attraversato il mondo delle malattie rare, il consumer e oggi la Primary & Specialty Care, e la convinzione che ne ho tratto è che il valore si genera proprio nella contaminazione tra questi mondi. Nello specifico, un’intuizione nata nello specialty che troviamo il modo di applicare nel primary, un modello di ingaggio capillare tipico del consumer che portiamo dentro un percorso più specialistico, alimentando la cross-fertilization, prendendo il meglio di ogni esperienza e adattandolo dove serve. Quindi non è tanto un programma quanto più un modello ed è un modello che si costruisce anche mettendo insieme persone che vengono da storie professionali diverse.

Le linee strategiche del gruppo

Guardando al mercato italiano ed internazionale, quali sono le dinamiche che stanno guidando le scelte strategiche del gruppo?

Quello che sta diventando decisivo è la capacità di gestire l’intero percorso: diagnosi, identificazione del paziente, prescrizione, accesso, aderenza, outcome. Non sono più fasi che si possono presidiare separatamente, vanno lette come un unico processo portando il pharma sempre più vicino a un modello di “disease management company”, dove il tema non è solo l’innovazione ma il suo bilanciamento con la sostenibilità dei sistemi sanitari. C’è poi un secondo elemento: il “customer journey” del sistema salute è oggi molto più articolato e differenziato rispetto al passato, in cui la catena informativa era più stabile e prevedibile. Il paziente, il medico e il farmacista non seguono più un percorso lineare e uniforme e questo richiede a un’azienda come la nostra un modello capace di adattarsi a percorsi diversi.

La trasformazione digitale ha ridefinito il modo di fare informazione scientifica. Come è evoluto il vostro modello di ingaggio con i medici e gli operatori sanitari e che spazio sta occupando l’intelligenza artificiale?

La trasformazione non ha impattato solo il ruolo dell’informazione scientifica. L’impatto è stato molto più ampio perché ha cambiato il modo stesso in cui pensiamo il percorso di cura. Abbiamo un paziente, un HCP e un percorso di cura; dobbiamo capire quale informazione serve, quando, attraverso quale canale e con quale evidenza. È un cambio di prospettiva netto rispetto al passato, quando il modello era molto più lineare e nelle modalità di gestione del contenuto, canale e target. La trasformazione digitale non ha eliminato la comunicazione tradizionale. Ha creato un sistema ibrido, dove il presidio fisico dell’informatore convive con newsletter, webinar, piattaforme digitali e, sempre più, con strumenti di intelligenza artificiale.

Il dibattito sull’intelligenza artificiale rischia di polarizzarsi tra chi la vede come sostituto della relazione umana e chi la considera solo un tema di efficienza dei processi. In questa chiave, l’AI assume un valore se resta al servizio della comprensione.

Come è organizzata la Primary & Specialty Care?

Tra Italia e internazionale siamo circa 300 persone, con un modello che ci permette di dialogare con medici, specialisti, farmacie e pazienti-consumatori. Abbiamo attraversato e portato a sistema delle competenze nel tempo che ci hanno permesso di integrare approcci dedicati al mondo della primary e specialty care con competenze dedicate al mondo consumer. Il nostro portfolio comprende quattro grandi aree: dolore, respiratorio, gastrointestinale e metabolico, cura della persona, con brand riconosciuti direttamente a scaffale, come Oki, Cardioritmon, Fluifort, Levotuss e Xamamina Reflusso. È un’organizzazione che sostiene la nostra presenza storica sul mercato italiano e, allo stesso tempo, l’evoluzione geografica del nostro portfolio e del nostro modello.

I profili più in linea

Quali profili e quali persone ritiene possano essere oggi più fitting per la vostra Business Unit?

Il percorso di evoluzione della nostra area ha toccato il nostro portfolio e le nostre geografie, ed è stato sostenuto dalla capacità di creare connessioni tra competenze e conoscenze diverse, un fattore che considero critico per il successo della nostra organizzazione. Non è un caso che i tre valori su cui costruiamo la cultura interna siano ambizione, creatività e centralità delle persone: sono la traduzione quotidiana di questo stesso principio, applicato tanto al modo in cui disegniamo il portfolio quanto al modo in cui apriamo nuovi mercati. Uno dei principi in cui crediamo di più internamente è che le caratteristiche decisive sono collegate alla capacità di agire sul bisogno reale e non sul precedente consolidato. La curiosità e la sensibilità di leggere uno scenario che cambia in fretta, di condividere conoscenza sono aspetti che chiediamo a chi lavora con noi ogni giorno. C’è poi un ultimo tratto, determinante in questa fase di cambiamento e di evoluzione del settore, collegato al fitting di profili coerenti con la cultura aziendale, non solo con il modello organizzativo. Per questo crediamo ed investiamo anche molto nella crescita interna delle competenze delle nostre persone.

L’espansione globale presenta sfide complesse, dall’accesso al mercato ai diversi quadri regolatori. Quali sono i pilastri strategici per il consolidamento e la crescita dei vostri key brand nei mercati chiave?

Abbiamo due obiettivi. Da una parte consolidare la nostra presenza e la leadership qui in Italia e dall’altra creare sempre di più un ponte a livello internazionale. Il cuore è comunque rappresentato dall’Europa e all’interno di questa chiaramente l’Italia. Circa il 70% del nostro business è ancora profondamente incentrato nel mercato italiano, ma il 30% internazionale è quello che è cresciuto di più negli ultimi anni e qui cercheremo di potenziare la nostra presenza. Nel 2027 saremo in nuovi Paesi e lanceremo nuovi prodotti presenti in Italia