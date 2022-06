Duplice acquisizione di Galapagos: accordo con CellPoint e AboundBio per 240 milioni di euro

Duplice acquisizione da parte di Galapagos NV, la società biotecnologica belga, che ha comprato CellPoint e AboundBio ampliando il suo raggio d’azione nelle terapie cellulari di nuova generazione. Il nuovo amministratore delegato, Paul Stoffels, ha firmato non uno ma due accordi da circa 240 milioni di euro: un pagamento anticipato a CellPoint per un importo di 125 milioni di euro e ulteriori 100 milioni di euro al raggiungimento di alcuni milestone, ai quali si sommano i 14 milioni per AboundBio.

Modello point-of-care di terapia cellulare

Attraverso queste acquisizioni Galapagos ottiene l’accesso a un modello innovativo point-of-care di terapia cellulare, scalabile, decentralizzato e automatizzato, nonché a una piattaforma terapeutica di nuova generazione basata su anticorpi umani. L’obiettivo della società belga è di espandere l’attuale mercato delle terapie Car-T e avere un impatto importante sui pazienti che necessitano di opzioni terapeutiche aggiuntive. CellPoint ha sviluppato, in una collaborazione strategica con Lonza, un nuovo modello di fornitura point-of-care per sette giorni di terapie Car-T che evita una logistica complessa, affrontando così importanti limiti degli attuali trattamenti esistenti. La piattaforma proprietaria è costituita dal software end-to-end xCellit per la gestione e il monitoraggio del flusso di lavoro di CellPoint e dal sistema Cocoon di Lonza, una piattaforma di produzione automatizzata e chiusa per terapie cellulari e geniche.

Obiettivi dell’acquisizione

Gli studi clinici con il modello di fornitura decentralizzata CellPoint sono stati approvati dalle autorità di regolamentazione in Belgio, Spagna e Paesi Bassi. Sono attualmente in corso due studi di Fase 1/2a su rrNHL e rrCLL con un candidato prodotto CD19 Car-T e risultati topline attesi nella prima metà del 2023, che offrono l’opportunità per una rapida convalida clinica del modello di fornitura point-of-care. Per la fase successiva, l’obiettivo è di sfruttare la piattaforma di CellPoint per nuovi Car-T originati dall’esclusiva libreria di AboundBio basata su anticorpi completamente umani e dalle capacità di scoperta e ingegneria di farmaci biologici, con l’obiettivo di avere tre ulteriori Car-T differenziati di nuova generazione nei prossimi tre anni.

Innovazione nel campo delle Car-T

“Con le transazioni annunciate oggi, ci posizioniamo come potenziali innovatori nelle Car-T – ha affermato Paul Stoffels, ceo di Galapagos – costruendo allo stesso tempo una solida base da cui possiamo guidare l’innovazione continua per i pazienti con tumori avanzati che necessitano di nuove opzioni di trattamento. Il nostro obiettivo è portare nella clinica tre candidati Car-T differenziati di nuova generazione nei prossimi tre anni. Questo è un primo passo chiave nella nostra trasformazione strategica per accelerare e diversificare la nostra pipeline con l’obiettivo di creare valore a breve e lungo termine attraverso una crescita esterna mirata. Continuiamo a esplorare ulteriori opportunità di sviluppo del business per sfruttare le nostre capacità interne e rinnovare il nostro portafoglio e prevediamo di comunicare un aggiornamento dettagliato sulla nostra strategia aziendale e sul portafoglio entro la fine dell’anno. Con il supporto del nostro partner Gilead, diamo un caloroso benvenuto ai team di CellPoint e AboundBio in Galapagos e non vediamo l’ora di portare farmaci trasformativi ai pazienti di tutto il mondo”.

Superare gli ostacoli

Tol Trimborn, co-fondatore e ceo di CellPoint ha aggiunto: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di Galapagos per accelerare lo sviluppo, la commercializzazione e l’ampliamento del nostro modello di erogazione Car-T all’avanguardia. Nonostante i progressi con le attuali terapie Car-T, lunghi tempi di consegna, produzione centralizzata non automatizzata e logistica complessa rimangono i fattori limitanti per la scalabilità e l’ampio accesso ai pazienti. Il nostro nuovo modello decentralizzato di produzione e fornitura è progettato per affrontare queste limitazioni e fornire cellule Car-T poit-of-care, all’interno o nelle vicinanze dell’ospedale, offrendo così il potenziale per ridurre significativamente il tempo di trattamento a una settimana rispetto all’attuale standard di oltre un mese”.

Nuove opzioni terapeutiche

“Siamo entusiasti di unirci alle Galapagos per accelerare la nostra ricerca e realizzare il pieno potenziale delle nostre soluzioni innovative – ha commentato John Mellors, ceo di AboundBio -. La nostra prossima generazione di Car-T completamente umani, multiparatopici e specifici offre il potenziale per risposte più profonde e durature al trattamento, nonché per la ricaduta. In combinazione con il modello di erogazione point-of-care decentralizzato di CellPoint, miriamo ad ampliare l’accesso dei pazienti e, in definitiva, a cambiare la vita dei pazienti. Siamo impressionati dalla leadership e dall’esperienza di Galapagos e non vediamo l’ora di iniziare il nostro entusiasmante viaggio”.