Dynamicon education è il primo provider Ecm per fatturato in Italia

Dynamicom Education si conferma tra i protagonisti della formazione con­tinua in medicina in Italia. Nel 2025 la società, fondata a Milano nel 2001 da Giorgio Maggiani, ha superato i 28,9 milioni di euro di fatturato, un risultato che la colloca al primo posto tra i provider che fanno dell’Ecm la propria missione esclusiva, in un mercato italiano della formazione medico-scientifica che vale circa 1 miliardo di euro ma resta fortemente frammentato, con oltre mille operatori piccoli e medi.

Accreditata presso Agenas dal 2013, Dynamicom Education eroga oggi oltre mille corsi Ecm coprendo tutte le tipologie previste dal programma nazionale: formazione a distanza (Fad), residenziale (Res) e sul campo (Fsc). Le aree terapeutiche su cui la società ha costruito la propria identità sono cardiologia, reumatologia, oncoematologia e pneumologia.

Dynamicom education, negli anni, ha gestito anche la segreteria organizzativa di società scientifiche del settore cardiologico (Sicoa) e reumatologico (Crei). Nel tempo l’offerta si è ampliata anche a diabetologia, gastroenterologia e dermatologia, consolidando un approccio multidisciplinare alla formazione dei professionisti sanitari.

Filosofia e organizzazione

“Passione per i valori” è il motto aziendale di Dy­namicom Education, che si riflette in una precisa filosofia organizzativa. Questa prevede: l’uomo al centro:

l’azienda adotta una filosofia incentrata sul rispetto e sulle relazioni umane;

smart working totale: tutti i collaboratori lavo­rano da remoto, basando il rapporto di lavoro sulla massima fiducia reciproca.

Dal socio fondatore al polo meduspace

A novembre 2025 Dynamicom Education è entrata a far parte di Meduspace S.p.A. Società Benefit, il nuovo polo dell’educazione continua in medicina lanciato dal fondo Koinos Uno di Koinos capital SGR. L’operazione ha riunito in un’unica holding tre realtà specializzate: Dynamicom Education, Formedica (focalizzata su reumatologia) e Meeting Planner, attiva soprattutto nelle aree della Procre­azione medicalmente assistita (Pma), ginecologia e pediatria.

Giorgio Maggiani, tra i soci fondatori di Dynamicom Education, è oggi presidente di Medu­space, mentre alla guida operativa del polo è stato nominato l’amministratore delegato Sebastiano Di Guardo.

Nel maggio 2026 il perimetro di Meduspace si è ulteriormente ampliato con l’acquisizione di CP Cloud, gruppo fiorentino attivo nella formazione per la medicina generale attraverso le controllate Euromediform e Regia Congressi, e specializzato in simulazione clinica avanzata con il brand VITS (Virtual Training Support), a cui si affiancano anche SA Certification e Statista.

Nella stessa operazione è entrata nel Gruppo anche LT3, realtà comasca con una leadership riconosciuta nella formazione in ambito pneumologico. Con questi due add-on, il network Meduspace comprende oggi nove so­cietà: Dynamicom Education, Formedica, MP, LT3, Euromediform, Regia Congressi, Virtual Training Support, SA Certification e Statista.

I dati economici

Grazie a questo ampliamento, Meduspace ha rag­giunto un fatturato aggregato di circa 57 milioni di euro e un team di oltre 120 professionisti, con l’obiettivo dichiarato di superare i 100 milioni di euro di ricavi nei prossimi due anni e di continuare il percorso di aggregazione nel mercato Ecm italia­no, che cresce a un ritmo del 4% annuo ma sconta l’assenza di un player istituzionale di riferimento.

“Siamo di fronte a un mercato del valore di circa 1 miliardo di euro, caratterizzato da una fram­mentazione estrema con oltre mille piccoli e medi operatori. Questa dispersione impedisce di offrire servizi di qualità omogenea e accessibili a tutti i professionisti sanitari che ne hanno bisogno”, ha dichiarato Giorgio Maggiani, amministratore delegato di Dynamicom Education e presidente di Meduspace.

“Il nostro obiettivo è trasformare radicalmente l’approccio alla formazione continua in medicina: vogliamo creare una piattaforma che non solo risponda agli obblighi normativi, ma che diventi un vero catalizzatore di innovazione e cresci­ta professionale per tutto il settore sanitario. Non si tratta solo di rispettare gli obblighi formativi: il nostro scopo è elevare il livello complessivo della competenza medica italiana, contribuendo a un sistema sanitario più efficiente e all’avanguardia”.

Sull’ultima acquisizione è intervenuto anche Ro­berto De Carlo, partner di Koinos Capital Sgr: “Siamo particolarmente orgogliosi di questi due nuovi add-on, che arrivano a soli sei mesi dalla nascita di Meduspace e testimoniano la solidità e la velocità di esecuzione del nostro modello.

Con CP Cloud e LT3, la piattaforma compie un salto qualitativo importante: non solo cresce in dimen­sioni, ma si arricchisce di competenze strategiche, dalla Medicina Generale, alla simulazione clinica avanzata, che ampliano significativamente la no­stra proposta di valore per medici e professionisti della salute”.

Con Dynamicom Education come nucleo fondativo, Meduspace si propone quindi come il riferimento nazionale in un settore chiave per l’aggiornamento scientifico dei professionisti sanitari, in un momento in cui solo il 70% del per­sonale sanitario italiano partecipa attivamente alla formazione continua obbligatoria.