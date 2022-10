Eli Lilly acquisisce Akouos per 610 milioni di dollari con l’obiettivo di sviluppare nuovi trattamenti per la perdita dell’udito

Eli Lilly mette a segno un altro colpo, questa volta nelle terapie geniche. Dopo l’investimento nella scoperta di nuove molecole, acquisirà Akouos, una società di medicina genetica di precisione dedicata allo sviluppo di terapie geniche, attraverso un’offerta pubblica di acquisto di tutte le sue azioni in circolazione a un prezzo di 12,50 dollari, per un valore totale di 487 milioni di dollari. Alla cifra che Eli Lilly dovrà corrispondere si aggiungerà un diritto sul valore potenziale non negoziabile per azione (cvr) che autorizza Akouos a ricevere fino a tre dollari aggiuntivi in contanti (in totale 15,50 dollari per azione senza interessi), fino ad arrivare a una somma complessiva di 610 milioni di dollari.

I termini dell’accordo

La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, inclusa la ricezione della necessaria autorizzazione antitrust e l’offerta della maggioranza delle azioni ordinarie di Akouos in circolazione. Lilly potrebbe dover acquisire le azioni di Akouos che non sono state portate in adesione nell’offerta pubblica attraverso una fusione in seconda fase allo stesso corrispettivo pagato nell’offerta pubblica. Il prezzo di acquisto pagabile alla chiusura rappresenta un premio di circa il 121% rispetto al prezzo di negoziazione medio ponderato per il volume di 30 giorni delle azioni ordinarie di Akouos, terminato il 17 ottobre 2022, l’ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio della transazione.

Terapie geniche virali adeno-associate

Akouos è una società di medicina genetica di precisione che sta sviluppando un portafoglio di terapie geniche virali adeno-associate di prima classe per il trattamento delle condizioni dell’orecchio interno, inclusa la perdita dell’udito neurosensoriale. Ha integrato competenze in otologia, somministrazione di farmaci nell’orecchio interno e terapia genica con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle persone che vivono con una perdita dell’udito invalidante in tutto il mondo. Il principale prodotto candidato di Akouos, Ak-Otof, è una terapia genica per il trattamento della perdita dell’udito dovuta a mutazioni nel gene dell’otoferlin (Otof). Ulteriori programmi di pipeline si estendono su più condizioni dell’orecchio interno e includono Ak-Clrn1 per Usher di tipo 3A, una malattia autosomica recessiva caratterizzata da perdita progressiva sia dell’udito sia della vista; GJB2 (che codifica per la connessina 26) per una forma comune di sordità monogenica e perdita dell’udito; e AK-antiVEGF per il trattamento dello schwannoma vestibolare.

Nuove frontiere per le forme genetiche dell’udito

“Siamo onorati di lavorare con il talentuoso team di Akouos – ha affermato Andrew C. Adams, vicepresidente senior di medicina genetica e co-direttore dell’Istituto per la medicina genetica di Lilly – che sta aprendo nuovi orizzonti nella scienza del trattamento della perdita dell’udito. Riteniamo che con le risorse di Lilly, la portata globale e le crescenti capacità nella terapia genica, possiamo aiutare Akouos a compiere la sua missione di rendere disponibile a tutti un udito sano”.

Migliorare la vita delle persone

“Sono orgoglioso dell’impegno e della passione del nostro team – ha aggiunto Emmanuel Simons, co-fondatore, presidente e amministratore delegato di Akouos – che ha reso la nostra società pioniera nella medicina genetica dell’orecchio interno, come dimostrato dal nostro lavoro per far avanzare la prima terapia sperimentale per una forma genetica di perdita dell’udito nello sviluppo clinico. L’adesione a Lilly, un’azienda che condivide il nostro scopo di migliorare la vita delle persone in tutto il mondo, ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo di un’ampia pipeline di farmaci genetici per l’orecchio interno”.