Eli Lilly darà fino a 425 milioni di dollari a Schrödinger per la piattaforma che consente la scoperta di nuove molecole

Eli Lilly avvia una collaborazione con Schrödinger mettendo a disposizione 425 milioni di dollari in pietre miliari per la scoperta e l’ottimizzazione di composti di piccole molecole che affrontano un obiettivo sconosciuto. Eli Lilly sarà responsabile del completamento dello sviluppo preclinico, dello sviluppo clinico e della commercializzazione. Schrödinger riceverà un pagamento anticipato e ulteriori tranche al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e commerciali, oltre a anche ricevere royalties sulle vendite nette di tutti i prodotti che emergono dalla collaborazione in tutti i mercati.

La piattaforma computazionale

Schrödinger sta lavorando allo sviluppo di una piattaforma computazionale basata sulla fisica che consente la scoperta di nuove molecole di alta qualità per lo sviluppo di farmaci e applicazioni di materiali più rapidamente e a costi inferiori rispetto ai metodi tradizionali. La piattaforma software è concessa in licenza ad aziende biofarmaceutiche e industriali, istituzioni accademiche e laboratori governativi di tutto il mondo, tra le quali anche Bristol Myers Squibb e Sanofi. Il team multidisciplinare di ricerca di farmaci di Schrödinger sfrutta anche la piattaforma software per far avanzare un portafoglio di programmi collaborativi e proprietari per soddisfare esigenze mediche non soddisfatte.

Nuovi sviluppi

“Abbiamo una storia di 30 anni di continua innovazione scientifica – ha affermato Ramy Farid, amministratore delegato ufficiale di Schrödinger – che ha portato a una piattaforma tecnologica molto potente in grado di prevedere con precisione le proprietà molecolari combinando l’accuratezza della modellazione basata sulla fisica con la velocità dell’apprendimento automatico. Inoltre, i nostri metodi basati sulla fisica ci consentono di estrapolare oltre lo spazio chimico caratterizzato per trovare le molecole che sono oltre i limiti delle attuali conoscenze. Non vediamo l’ora di mettere in evidenza il nostro lavoro nelle scienze della vita oggi”.

Le collaborazioni

Schrödinger sta portando avanti un portafoglio di 12 progetti di collaborazione attiva e 18 programmi proprietari. Aumentando il numero e il tipo di bersagli scoperti, la piattaforma può avanzare attraverso l’identificazione dei risultati (Hit ID), inclusa la scoperta di farmaci basata sulla struttura per quasi tutti i bersagli e l’Hit ID per bersagli storicamente non raggiungibili.