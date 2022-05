Enea e Farmindustria pubblicano una guida per le diagnosi energetiche nel farmaceutico

Una guida operativa per la redazione delle diagnosi energetiche nel settore farmaceutico. A realizzarla sono Enea e Farmindustria: il documento, che contiene una serie di linee operative sul tema, è disponibile online sul sito dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. La monografia fa parte della collana “Quaderni dell’efficienza energetica” realizzata nell’ambito della “Ricerca di sistema elettrico 2019-2021” e finanziata inizialmente dal ministero dello Sviluppo Economico e ora dal ministero della transizione ecologica.

Le linee operative

Frutto di una stretta collaborazione tra Enea e Farmindustria, le linee operative hanno lo scopo di fornire indicazioni e informazioni utili alle aziende farmaceutiche che debbano o vogliano eseguire una diagnosi energetica all’interno dei propri stabilimenti produttivi. L’analisi delle quasi 100 diagnosi energetiche obbligatorie presentate finora all’Enea ha evidenziato come l’incidenza di consumi ausiliari tra cui, ad esempio, la climatizzazione, la produzione di freddo e i sistemi Hvac abbiano un peso predominante, fino al 70%, sui consumi dell’intero stabilimento produttivo. A dimostrazione di questa peculiarità del settore, la quasi totalità dei circa 450 possibili interventi di efficientamento energetico, riportati nei rapporti di diagnosi energetica, è ascrivibile ai servizi ausiliari. Tali interventi, qualora realizzati, porterebbero a un risparmio energetico di oltre 11 ktep/anno che equivalgono al consumo elettrico medio annuo di circa 22 mila famiglie.

Farmaceutico energivoro

“Nel 2019 un quarto delle imprese del settore ha realizzato e inviato a Enea almeno una diagnosi energetica obbligatoria sui propri siti produttivi, come previsto dall’art. 8 del D.Lgs.102/2014”, sottolinea Ilaria Bertini, direttrice del Dipartimento Enea di Efficienza Energetica. “Quello farmaceutico – aggiunge – è un settore energivoro, dove l’incidenza dei consumi di energia sui costi produttivi è notevole e risulta ancora più rilevante in questo periodo critico. Lo studio, rivolto agli operatori del settore, rappresenta uno strumento utile sia per realizzare diagnosi energetiche di qualità sia per incentivare le imprese a implementare interventi di efficientamento”.

Cosa dicono i dati

“L’attenzione delle imprese del farmaco all’efficienza energetica e, in generale, al green, è da sempre molto alta”, dichiara Massimo Di Martino componente del Comitato di Presidenza di Farmindustria. “E i dati lo dimostrano – aggiunge – visto che negli ultimi dieci anni c’è stata una diminuzione del 59% del consumo energetico e del 32% dell’emissione di gas clima-alteranti. Vogliamo essere sempre più un modello di sostenibilità ambientale e di qualità del lavoro. La guida realizzata da Enea e Farmindustria rappresenta quindi un’opportunità e uno strumento operativo a servizio delle aziende del settore per migliorare l’efficientamento attraverso la conoscenza delle performance energetiche e delle soluzioni tecnologiche da utilizzare nei processi produttivi”.

L’Italia è uno dei principali player europei dell’industria farmaceutica, un settore che nel nostro Paese è composto da un mix bilanciato di multinazionali, imprese medio-grandi a capitale italiano e Pmi, che generano un valore della produzione di 34 miliardi di euro, impiegano 67 mila addetti e investono tre miliardi di euro all’anno in ricerca e produzione.