Erp, così la compliance diventa parte del processo di produzione farmaceutica

Nel settore farmaceutico produrre signi­fica governare contemporaneamente efficienza, qualità e conformità. Ogni fase deve essere controllata e docu­mentata: dalle materie prime ai semilavorati, dalla produzione al confezionamento, fino al rilascio del prodotto finito.

In questo scenario, l’Erp non è più soltanto lo strumento per pianificare la produzione, gestire il magazzino o monitorare i costi. È uno dei sistemi sui quali si fonda la capacità dell’azienda di garantire l’integrità dei dati, ricostruire la storia di un lotto e controllare responsabilità e autorizzazioni.

La domanda, quindi, non è semplicemente se un Erp possa essere utilizzato in un’azienda farma­ceutica, ma se sia stato progettato per supportare, già nella propria architettura, le caratteristiche di un ambiente produttivo regolamentato.

La compliance non si aggiunge dopo

Molte aziende hanno digitalizzato i processi pro­duttivi partendo da ERP generalisti, adattati alle esigenze del settore attraverso personalizzazioni e integrazioni. Un approccio che può funzionare, ma che nel tempo rischia di aumentare la complessità. Ogni personalizzazione deve essere documentata, verificata e mantenuta; ogni modifica può richiedere nuove attività di test e valutazione. Il rischio è che la compliance venga trattata come un insieme di attività da sovrapporre al sistema anziché come una sua caratteristica strutturale.

È questo il principio della Compliance by Design: progettare i processi digitali considerando fin dall’inizio i requisiti di un ambiente regolamentato, riducendo la necessità di interventi successivi. La scelta della piattaforma diventa quindi strategica. Un ERP vicino alle esigenze del settore consente di ridurre il ricorso a sviluppi custom e di creare un ambiente nel quale produzione, qualità e IT lavorino su processi e informazioni condivisi.

Dalla qualità del prodotto alla qualità dal dato

In un processo produttivo regolamentato, la qualità del prodotto è strettamente legata alla qualità del dato che ne documenta la storia. Non basta sapere quale lotto è stato prodotto. Occorre poter rico­struire quali materie prime sono state utilizzate, quali controlli sono stati eseguiti, quali risultati sono stati registrati, quali modifiche sono intervenute e chi ha autorizzato ogni passaggio.

La Data Integrity diventa quindi centrale. Il dato deve essere attribuibile, leggibile, contemporaneo, originale e accurato, ma anche completo, coerente, permanente e disponibile lungo il suo intero ciclo di vita, secondo i principi ALCOA++.

Un ERP destinato alla produzione farmaceutica deve accompagnare il dato durante questo percorso, evitando che informazioni critiche vengano disperse tra fogli Excel, applicazioni separate o procedure manuali. Informazioni strutturate e collegate con­sentono non solo di affrontare un’ispezione, ma anche di individuare anomalie, verificare le cause di una deviazione e intervenire più rapidamente.

Tracciabilità e audit trail: governare il processo

La tracciabilità è uno degli elementi fondamen­tali del governo della produzione farmaceutica. Ricostruire la genealogia di un prodotto significa collegare materie prime, semilavorati e prodotti finiti, seguendo il percorso del lotto attraverso le diverse fasi produttive. In caso di non conformità, deviazione o necessità di richiamo, questa capacità può diventare determinante.

La tracciabilità deve quindi essere una caratteristica permanente del processo, non una funzione da attivare quando si presenta un problema. Lo stesso vale per l’audit trail. Uno storico completo delle modifiche non è soltanto uno strumento per affrontare un’ispezione, ma un elemento di controllo operativo. Sapere cosa è stato modificato, da chi e quando consente alle funzioni Quality e IT di avere maggiore visibilità sull’ambiente applicativo.

Ruoli e responsabilità sotto controllo

La compliance riguarda anche il modo in cui le persone interagiscono con il sistema. In un ambiente regolamentato, ogni utente deve poter svolgere esclusivamente le attività coerenti con il proprio ruolo. I principi di Least Privilege e Segregation of Duties richiedono quindi un controllo puntuale di accessi e responsabilità.

Quando ruoli, autorizzazioni, workflow e firme elettroniche sono integrati nell’ERP, il sistema diventa parte del controllo del processo. La procedura aziendale viene così supportata da meccanismi applicativi che guidano e vincolano le attività. La tecnologia non si limita quindi a registrare ciò che è avvenuto, ma contribuisce a fare in modo che il processo venga eseguito correttamente.

Sap business one j-pharma: la verticalizzazione per il lifesciences

È dalla necessità di unire la solidità di una piattaforma ERP consolidata alle specificità del settore che nasce SAP Business One J-Pharma, la soluzione di Revorg per la gestione dei processi produttivi farmaceutici, chimici e cosmetici. Basato su Sap Business One, J-Pharma integra le esigenze tipiche di un ambiente produttivo regolamentato, con funzionalità dedicate alla gestione dei lotti, alla tracciabilità, ai workflow di qualità, all’audit trail, ai controlli sugli accessi e alla gestione delle attività soggette ad approvazione. L’obiettivo è creare un ambiente nel quale produ­zione, qualità e gestione dei dati siano parte dello stesso processo, riducendo la frammentazione e la necessità di interventi personalizzati.

Dalla validazione alla continuità operativa

La scelta di un ERP specializzato non elimina la necessità di validazione, ma ne cambia il rapporto con la tecnologia. Quando le caratteristiche richieste da un ambiente regolamentato sono considerate nell’architettura della soluzione, diminuisce la ne­cessità di costruire intorno al sistema interventi personalizzati per rispondere ai requisiti del settore. La validazione diventa così parte del ciclo di vita della soluzione e non un progetto separato da riaprire a ogni modifica dell’ambiente applicativo.

In un momento in cui le aziende farmaceutiche devono aumentare l’efficienza produttiva, mante­nere elevati standard qualitativi e governare una quantità crescente di dati, un Erp progettato per il settore può contribuire a rendere più sostenibile il rapporto tra innovazione e compliance.

La compliance come leva

Nel Life Sciences la conformità normativa conti­nuerà a essere un requisito imprescindibile. Ma il modo in cui viene gestita può fare la differenza. Considerarla esclusivamente come un insieme di obblighi rischia di trasformarla in un’attività pre­valentemente documentale. Integrarla invece nei processi e negli strumenti con cui l’azienda lavora ogni giorno significa utilizzarla anche come leva di controllo, efficienza e affidabilità.

Per questo la scelta dell’ERP dovrebbe partire non soltanto dalle funzionalità, ma dall’architettura complessiva della soluzione: come vengono gestiti i dati? Come viene garantita la tracciabilità? Come vengono controllate le responsabilità? Quanto dipende il sistema dalle personalizzazioni? SAP Business One J-Pharma nasce con questa logica: portare le esigenze della produzione farmaceutica all’interno di un ambiente Erp strutturato, integrando gestione produttiva, qualità, tracciabilità e controllo dei dati.

Perché, in un settore nel quale ogni informazione contribuisce a dimostrare la qualità e la conformità di un prodotto, la vera sfida non è raccogliere più dati. È poter dimostrare che quei dati sono affidabili, tracciabili e governati.

E quando la compliance diventa parte del processo, la validazione smette di essere soltanto un adempi­mento e diventa una caratteristica del sistema con cui l’azienda produce, controlla e cresce.