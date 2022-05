Essere green non basta: l’approccio alla sostenibilità secondo Ucb

Il settore farmaceutico spinge sull’acceleratore del valore sostenibile. È questo, in estrema sintesi, il tema attorno al quale si è svolto l’incontro organizzato giovedì 12 maggio a Roma dall’Ambasciata del Regno del Belgio dal titolo: “Ucb Pharma: l’impegno per la sostenibilità. L’approccio di valore nel Life Science: la nuova Ricerca Luiss Business School”, cui hanno preso parte rappresentanti istituzionali e privati, per stimolare il dialogo e il confronto sui temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e far nascere nuove idee e soluzioni per la sostenibilità del Paese.

L’approccio di Ucb

L’integrazione delle pratiche di sostenibilità nella strategia aziendale complessiva consente, secondo l’innovativo approccio olistico proposto da Ucb, la creazione di un valore realmente sostenibile, non solo per l’azienda e i suoi collaboratori, ma anche per i pazienti, la società e per il pianeta. Essere solo green, quindi, non basta più. È necessario valorizzare l’impatto sociale dell’attività delle imprese, la loro governance, i criteri degli investimenti, il modello di crescita, il supporto di progetti capaci di creare valore economico e sociale. L’incontro, promosso da Ucb Pharma, azienda biofarmaceutica belga con sede italiana a Milano, è stato l’occasione, da un lato, per presentare l’approccio innovativo di Ucb Pharma alla sostenibilità in un settore chiave come il Life Science e, dall’altro, per descrivere l’impegno del comparto farmaceutico per il raggiungimento degli obiettivi (i Sustainable development goals) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso la presentazione dei risultati dell’indagine condotta dalla Luiss Business School intitolata “L’Approccio sostenibile nel Life Science”.

Indagine sulla sostenibilità

Ucb, infatti, puntando su un approccio data driven, ha incaricato la Luiss Business School di raccogliere in questo lavoro alcuni progetti di sostenibilità rilevanti realizzati a livello internazionale ed in Italia nel settore, in modo da misurarne l’impatto. “È emerso un diffuso impegno nella riduzione di emissioni, consumo energetico e acqua, e in generale dell’impatto ambientale, in particolare per quelle aziende (il 50% di quelle intervistate) che gestiscono siti produttivi nel nostro Paese – ha affermato Matteo Caroli, Associate Dean for Internationalization e Direttore BU Applied Research e Osservatori, Luiss Business School. Le principali altre aree evidenziate dallo studio sono poi: ricerca e sviluppo, la collaborazione con altri attori per favorire l’accesso alle cure, la realizzazione di campagne di advocacy, l’impegno a garantire trasparenza e il supporto delle comunità locali attraverso attività di volontariato e donazioni di medicinali”.

I cinque pilastri del valore

“Ucb Pharma promuove con convinzione un’innovazione sostenibile e continua” – ha dichiarato Federico Chinni, amministratore delegato di Ucb Pharma Italia. “Nel 2021 ha investito in Ricerca e Sviluppo circa il 28% del proprio fatturato, grazie ai suoi tre centri di ricerca all’avanguardia e a una strategia di acquisizioni mirate, volte a estendere le capacità innovative dell’azienda in aree terapeutiche in cui già opera oltre che, in prospettiva, nel campo della terapia genica. Questo costante investimento in ricerca e innovazione è orientato alla creazione di valore sostenibile secondo un approccio olistico che si declina su cinque ‘pilastri’: Pazienti, Persone, Economia, Comunità e Pianeta”.